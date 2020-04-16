「台灣」卡在喉嚨說不出！德100萬片口罩到手竟馬上取消感謝捐贈儀式

▲德國外交事務局發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）與德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）。（圖／翻攝phoenix vor ort）



記者王佩翊／綜合報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，台灣在疫情初期就快速提出準確的防疫政策，使感染人數迅速獲得控制，總統蔡英文更宣布捐贈100萬片外科口罩給德國，沒想到收下台灣口罩的德國態度卻180度大轉變，在記者會上被問及獲贈口罩物資一事時，竟避談台灣。德國媒體《每日鏡報》更爆料，德國政府在收下口罩後，突然取消原訂於物流公司倉庫舉行的小型公開捐贈儀式，傻眼行徑連當地媒體都看不下去。

綜合外媒報導，德國15日的疫情記者會上，有媒體提問，「台灣捐贈我國（德國）100萬片外科口罩一事，是否因為受到中國施壓，所以不能公開宣揚呢？」對此，德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）回應，德國感謝「其他國家」的幫助，但卻絕口不談台灣。

針對同段影片，台灣網友「Dominik W. Ludwig」也在臉書上寫道，記者在記者會上對德國外交事務局發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）與賽貝特提出，「德國是否也因受到中方打壓而不敢公開宣揚台灣捐贈百萬片口罩」、「台灣是否因中國成為國際舞台上的『化外之民』」等問題，怎知阿德巴爾卻不斷地避談「台灣」，讓提問記者受不了直接追問兩位發言人，為何都沒有提到一句「台灣」，這時阿德巴爾才尷尬回應，「我們對台灣的態度基本上並無改變。」

德媒《每日鏡報》報導，台灣不但在新冠肺炎疫情初期就以完美的防疫措施「擊敗病毒」，現在甚至向各國伸出援手，捐贈醫療用口罩給歐洲十個國家，其中也包含德國。台灣捐贈給德國的100萬片口罩抵達當地後，會由物流公司Fiege負責接收與運輸，然而《每日鏡報》卻報導，德方原本預計要在Fiege的物流倉庫舉辦小型的公開捐贈儀式，但卻突然被取消，疑似是受到北京當局的打壓。

駐台德國記者白德瀚(Klaus Bardenhagen）在臉書上寫道，德國政府發言人賽貝特不僅沒有對台灣表達感謝，甚至連「台灣」這個名字都不願意提，實在是太令人羞愧。

►「有國家很關切早期疫情」 WHO特使影射川普斷金援：指責之後再說

►「武漢實驗室外洩病毒」陰謀論滿天飛！川普證實：徹底調查中