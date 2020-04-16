監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

▲男子才剛出獄竟然又犯下殺人案。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛羅里達州一間監獄因為擔心新冠肺炎疫情，可能在監獄內造成群聚感染，便釋放罪刑比較輕的囚犯，然而一名男子出獄後，竟然只隔一天就再度犯案，因為涉嫌槍殺案又被警方逮捕。

希爾斯波羅郡(Hillsborough County)警方表示，犯下持有毒品罪的26歲男子威廉斯(Joseph Edwards Williams)，上月19日因為疫情被當局提早釋放後，隔天便與進步村(Progress Village)所發生的一起槍殺案件有關，當天晚上10時40分許多民眾報案，聽到街上傳來陣陣槍聲，造成一名男子死亡。

警方調查後於本周一（13日）在吉布森頓(Gibsonton)逮捕威廉斯，由於他是因為疫情，才被監獄提前釋放的164名罪犯之一，如今再度犯案讓警長科德(Chord Chronister)痛批並呼籲，州檢察官應該要在法律所容許的最大範圍內，來起訴被告。

Tampa low level offender freed from jail over coronavirus commits murder next day https://t.co/1ixuS1GUmQ #Joseph Edwards Williams #coronavirus #COVID-19 — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) April 15, 2020

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