紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

CNN主播克里斯.古莫(Chris Cuomo)先前確診感染新冠肺炎,目前在自家地下室隔離、持續居家工作。他15日晚間連線採訪親哥哥、紐約州長安德魯.古莫時,突然提到,妻子克里斯蒂娜(Cristina Cuomo)也確診,症狀包括失去嗅覺、味覺。

克里斯15日晚間在CNN節目《古莫黃金時間》(Cuomo Prime Time)上連線採訪紐約州長,他提到,新冠病毒真的非常容易傳播,妻子如今也確診,「克里斯蒂娜現在也有新冠肺炎了。她的檢測結果是陽性,這讓我非常傷心。這是我希望不會發生的事,現在卻發生了。」

綜合《紐約每日新聞》、《紐約郵報》,克里斯表示,妻子的症狀包括失去嗅覺與味覺,根據目前聽說過的病例,都是輕症患者的常見症狀。

克里斯表示,太太對於確診的情況「並沒有太難過」,將會「大步向前」,反而是他自己的心情「有點亂」。哥哥安德魯則回應,同住在一個家庭中,當某人必須照顧另一名患者時,很難避免病毒傳播,「當一個人處於居家隔離,其他人很難不被感染。」

克里斯蒂娜是一名雜誌編輯,2001年與克里斯結婚,2人目前育有3子。克里斯是CNN當家主播,也是紐約州長的親弟弟,他先前確診後就在自家地下室隔離,持續居家工作。

