　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）與親弟、CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州長安德魯．古莫（左）與親弟、CNN主播克里斯．古莫（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）先前確診感染新冠肺炎，目前在自家地下室隔離、持續居家工作。他15日晚間連線採訪親哥哥、紐約州長安德魯．古莫時，突然提到，妻子克里斯蒂娜（Cristina Cuomo）也確診，症狀包括失去嗅覺、味覺。

克里斯15日晚間在CNN節目《古莫黃金時間》（Cuomo Prime Time）上連線採訪紐約州長，他提到，新冠病毒真的非常容易傳播，妻子如今也確診，「克里斯蒂娜現在也有新冠肺炎了。她的檢測結果是陽性，這讓我非常傷心。這是我希望不會發生的事，現在卻發生了。」

▲CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與妻子克里斯蒂娜（Cristina Cuomo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州長親弟、CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與妻子克里斯蒂娜（Cristina Cuomo）雙雙確診感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《紐約每日新聞》、《紐約郵報》，克里斯表示，妻子的症狀包括失去嗅覺與味覺，根據目前聽說過的病例，都是輕症患者的常見症狀。

克里斯表示，太太對於確診的情況「並沒有太難過」，將會「大步向前」，反而是他自己的心情「有點亂」。哥哥安德魯則回應，同住在一個家庭中，當某人必須照顧另一名患者時，很難避免病毒傳播，「當一個人處於居家隔離，其他人很難不被感染。」

克里斯蒂娜是一名雜誌編輯，2001年與克里斯結婚，2人目前育有3子。克里斯是CNN當家主播，也是紐約州長的親弟弟，他先前確診後就在自家地下室隔離，持續居家工作。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
限時免費快下載！LINE超萌「熊大健康防疫貼圖」上架　還能送
林益世假釋獲准　高院限制出境出海8月、維持每週到警局報到
何妤玟談離婚痛哭！喪父崩潰求老公「每天聊15分鐘」被冷拒
快訊／台中聯結車「鋼條突掉落」！猛插進野馬跑車…車門上秒現大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「武漢實驗室外洩病毒」陰謀論滿天飛！川普證實：徹底調查中

前美官員投書　籲川普推舉「台灣醫衛專家」任WHO秘書長

WHO經費來源「3/4是自願捐款」！早被批評「政經強國影響力太大」

川普狠斷WHO金援！公衛學者：替自己的防疫失誤「轉移焦點」

隔離2周快痊癒…高壯足球教練突「跪地掙扎想呼吸」下秒心臟病發亡

華郵：美外交官2年前就警告「武漢實驗室危機」！五角大廈說明

要求譚德塞下台？川普：「他有點問題」華府正在調查中

蔡英文登上「CNN首頁」！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家」

違反禁足令！觀光客在印度小鎮悠哉散步　被逮「罰寫500遍對不起」

違規車衝破宵禁路障！印度警攔查「手掌直接被砍斷」手術8hrs才接回

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

「有國家很關切早期疫情」　WHO特使影射川普斷金援：指責之後再說

監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

「台灣」卡在喉嚨說不出！德100萬片口罩到手竟馬上取消感謝捐贈儀式

「武漢實驗室外洩病毒」陰謀論滿天飛！川普證實：徹底調查中

法國航母艦隊668人染疫！確診兵怒訴：被軍隊關在小房間裡

馬斯克喊捐1255台呼吸器「被踢爆跳票」！　加州政府：沒收到任何一台

前美官員投書　籲川普推舉「台灣醫衛專家」任WHO秘書長

南韓國會選舉執政黨大勝！　66.2％高投票率「創28年新高」

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！　最後變「耳下全光男生頭」粉絲全崩潰

雙槍藥頭拒捕！　勇警驚險壓制　手指伸板機護弓阻開槍骨折

只有四天！蘋果經銷商祭出iPhone、MacBook最低1折起

腹部疼痛、消化不良要小心！她一檢查驚見17公分大水泡…醫：酒精可以治療

千億現金直接發！政院喊話朝野「通過特別預算」：再拖更多人受煎熬

詐欺犯沒回家改抓樓下吸毒女　警一句「幹嘛要搜索票」結局大逆轉

分屍兇手嗆安息日不開庭！法官：媽祖生日我加班到晚上9點！

危機入市！外媒讚新iPhone SE：新冠肺炎時期的完美手機

大林慈濟人臉辨識系統全程不用手　「戴口罩」也抓得住

最愛的狗狗離世！4歲童忍不住思念「寄信到天堂」　收到回覆嗨翻

國際熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

全球增至13萬死　204萬7731例確診

中國水壩阻斷湄公河　泰國水位暴降3公尺

議程竟沒列疫情討論　WHO公告又急撤

美國暴增3.1萬例確診！13.3萬人魂喪疫病

歐盟回應川普暫停對WHO金援：深表遺憾

華郵：台灣應加入WHO　中國不要政治操作

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

更多熱門

相關新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

全球新冠肺炎疫情持續升溫，台灣在疫情初期就快速提出準確的防疫政策，使感染人數迅速獲得控制，總統蔡英文更宣布捐贈100萬片外科口罩給德國，沒想到收下台灣口罩的德國態度卻180度大轉變，在記者會上被問及獲贈口罩物資一事時，竟避談台灣。德國媒體《每日鏡報》更爆料，德國政府在收下口罩後，突然取消原訂於物流公司倉庫舉行的小型公開捐贈儀式，傻眼行徑連當地媒體都看不下去。

藥局藥師防疫貢獻耀登國際重量級醫學期刊

藥局藥師防疫貢獻耀登國際重量級醫學期刊

黃國書建議瓦斯調降180元　中油允諾考慮

黃國書建議瓦斯調降180元　中油允諾考慮

楊勇緯摔倒病毒為防疫團隊打氣

楊勇緯摔倒病毒為防疫團隊打氣

工研院「疫開罐」　1小時即可確診

工研院「疫開罐」　1小時即可確診

關鍵字：

北美要聞古莫新冠肺炎新冠病毒covid-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

旅美夫婦確診逃回台！苦苓揭關鍵：不要再譙了

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面