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28歲懷孕護士染疫「緊急剖腹產女嬰」！確診5天急速惡化死亡

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▲英國28歲的懷孕護理師阿吉蓬（Mary Agyeiwaa Agyapong）確診感染新冠肺炎，生產以後死亡。（圖／翻攝Go Fund Me）

▲英國28歲的懷孕護理師阿吉蓬（Mary Agyeiwaa Agyapong）確診感染新冠肺炎，生產以後死亡。（圖／翻攝Go Fund Me

記者吳美依／綜合報導

英國貝德福郡（Bedfordshire）發生一起悲劇事件，28歲的懷孕護理師阿吉蓬（Mary Agyeiwaa Agyapong）確診新冠肺炎，7日住院以後，緊急接受剖腹手術，順利產下女嬰，但病情快速惡化，12日不幸去世。此時，醫院員工爆料，由於個人防護設備短缺，導致員工普遍不滿，但院方反駁說法，並稱死者只工作到3月12日，當時尚未收治任何病例。

阿吉蓬在盧頓和鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）工作5年，5日接受檢測確診，7日住進工作的醫院以後，緊急接受剖腹手術，產下一名女嬰。據了解，她沒有任何潛在健康狀況，分娩後一度好轉，未料最後仍然去世，是該醫院第一位病逝員工。

BBC報導，院方發言人表示，「小孩情況非常良好」，但沒有透露更多資訊，目前仍不確定嬰孩是否也感染新冠肺炎。阿吉蓬還有一個2歲兒子，丈夫則仍在自我隔離中，已經接受檢測。

大家形容阿吉蓬「備受尊敬與愛戴」，其中一名同事麥金尼（Renai Mcinerney）表示，「我跟她一起工作好幾年了……她身為一名護理師，一生都奉獻給國民保健署（NHS）。該是時候照顧好自己，回報瑪莉展現出來的無私性格。」

貝德福郡NHS信託基金會首席執行長卡特（David Carter）表示，阿吉蓬是一名「優秀的護士，也是我們的偉大典範。在這個哀傷時刻，我們的心和最深切悼念，都與她的親友同在。」

根據Metro、《太陽報》報導，NHS目前45名員工染疫死亡，大多數都是少數族群。院方內部人士透露，由於個人防護裝備短缺，員工們「暴露在病毒中，普遍不滿。」但醫院否認這個說法，指出目前防護衣與口罩都充足，且阿吉蓬只在醫院工作到3月12日左右，當時尚未收治任何新冠肺炎病患。

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