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「武漢實驗室外洩病毒」陰謀論滿天飛！川普證實：徹底調查中

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普18日表示，政府正在徹底調查新冠病毒從實驗室外洩的可能性。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

新冠病毒（Covid-19）起源眾說紛紜，許多人提出陰謀論，認為病毒可能從武漢的實驗室外洩。美國總統川普15日表示，政府正在徹底調查，試圖確認新冠病毒是否來自中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV）。但是，武漢研究所2月就反駁上述說法。

根據《路透社》，外媒最近紛紛報導，新冠病毒可能是從武漢的實驗室外洩。川普18日在白宮記者會上被問及這些報導時表示，「我們正在針對這個可怕狀況進行非常徹底的調查。」他又被追問，是否曾與中國國家主席習近平提起此事，但僅說「我不想要討論」、「現在不適合」。

《華盛頓郵報》14日根據美國國務院2018年的電報報導，美國駐華外交官當時就對於武漢研究所的蝙蝠冠狀病毒研究提出安全示警。但是，國防部參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，根據情報調查，病毒來自大自然的可能性較高。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲《華盛頓郵報》的報導再度掀起「病毒起源陰謀論」的討論。圖為新冠病毒3D模擬圖片。（圖／路透社）

消息一出，再度掀起「病毒起源陰謀論」的報導、推論與揣測。許多外媒認為，武漢實驗室進行病毒學實驗，但安全標準低落，一些人員被感染之後又到了附近的野味市場，導致病毒開始傳播。但是，武漢研究所2月就已經反駁這個說法，否認病毒是人工合成、從其中一個實驗室中外洩。

蓬佩奧稍晚接受《福斯新聞》採訪時表示，武漢研究所距離野味市場只有幾英里遠，「我們真的需要中國政府坦白」，協助解釋「病毒究竟是怎麼傳播的，中國政府必須坦白。」

新冠病毒的來源眾說紛紜，北京官方說法是武漢野味市場的動物傳染給人類，但目前沒有確切證據，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）一份研究分析了前41例病患，其中27人曾直接接觸市場，但目前已知的首宗確診卻沒有。大多科學家目前認為新冠病毒來自蝙蝠，再透過中間宿主傳染給人類。

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