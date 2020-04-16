前美官員投書　籲川普推舉「台灣醫衛專家」任WHO秘書長

▲世界衛生組織（WHO）位於瑞士日內瓦的總部。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

世衛（WHO）秘書長譚德塞因替中國背書，飽受外界批評。美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）今天呼籲總統川普，應推舉有專業經驗且對中國手法免疫的人士取代譚德塞，台灣醫衛專家是最合適人選。

包士可今天投書《國會山莊報》（The Hill）表示，川普顯然已認知到北京與世界衛生組織的作為，因此計畫採取果斷行動，把美國對世衛的捐助資金當作籌碼。包士可指出，川普有許多選項，包含停止捐助世衛、退出世衛並建立新組織取代世衛，或是要求台灣獲得世衛會員身分。

不過，包士可提出另一個改革世衛的選項。包士可表示，出身衣索比亞的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），似乎在疫情前及疫情期間都與中國公開勾結；譚德塞不只長期支持世衛排除台灣，最近更指控台灣對他進行種族歧視攻擊。

包士可呼籲，「他（譚德塞）應該被一位有能力、有處理大流行疾病經驗，並對中國政治化手法免疫的公衛專家所取代。」

包士可指出，台灣醫衛專家可能就是最合適人選，像是察覺武漢有異狀並通報世衛的台灣疾病管制署官員。包士可說，「由一位疫情間什麼都做對的人，來取代一位幾乎什麼都做錯的人，是件很恰當的事。」

包士可2005至2006年間曾任美國國防部長辦公室中國科科長，2009至2010年間則擔任人道援助暨災害救援亞太主任。他目前是華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）諮詢委員會成員之一。

面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）持續在世界各地肆虐，重創全球經濟，多位美國國會議員因不滿譚德塞多次挺中國言論、防疫慢半拍，要求美國凍結對世衛捐助資金，直到譚德塞下台為止。

川普14日也表示，世衛宣揚中國對於新冠肺炎疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，美國將暫停對世衛的金援並展開相關調查。

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