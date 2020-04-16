台股早盤下跌120點！美股再度重挫　台股失守10400點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股樂觀行情僅維持一日，美國經濟數據遜於預期，加上指標企業利空不斷，造成美股再度受挫。台股今（16）日開盤則下跌61點、以10,385點開出。

截至上午9點01分，指數來到10326點、下跌120點。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以283元開出、下跌1.56%；股王大立光（3008）以3750元開出、下跌1.31%；鴻海（2317）開在74元、下跌0.13%。

紐約州13日喊出計畫逐步解封，但14日死亡人數再度站上高點778死，投資人信心受挫，另外，美國全國住宅建商協會（NAHB）和富國銀行（Wells Fargo）最新公布的建商信心指數，也大滑42點，僅剩30點。

美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至20年來新低。再加上高盛、花旗、美銀財報利空連環爆，打擊華爾街對V型快速復甦的希望，恐慌指數VIX上揚，能源、金融股領跌，四大指數全面收黑。

道瓊工業指數終場下跌445.41點，或1.86％，收在23504.35點；那斯達克指數下跌122.56點，或1.44％，收在8393.18點；標普500指數則是下跌62.7點，或2.2％，以2783.36點作收；費城半導體指數下跌47.85點，或2.82%，收1,647.91點。