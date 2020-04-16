美股道瓊下跌445點　台指期開盤跌148點

▲由於美股道瓊下跌 445.41 點，台指期今（16）日開盤下跌 148 點，來到 10,177 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

聯準會日前釋出褐皮書，提到在新冠疫情恐慌期間採取的防疫措施，經濟活動急遽收縮，休閒餐旅以及零售受到迄今為止最嚴重的打擊，未來幾個月料將進一步裁員，且經濟狀況料將惡化，再加上許多公司財報利空連環爆，美股四大指數全數收跌。回頭看台指期今（16）日開盤下跌 148 點，來到 10,177 點。

美股道瓊指數下跌 445.41 點，或 1.86%，收 23,504.35 點。標普 500 指數下跌 62.70 點，或 2.20%，收 2,783.36 點。那斯達克指數下跌 122.56 點，或 1.44%，收 8,393.18 點。費城半導體指數下跌 47.85 點，或 2.82%，收 1,647.91 點。

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多倫多道明銀行全球外匯策略負責人Mark McCormick在報告中指出，市場開始認識到新的現實環境，即空前糟糕的數據和業績前景，從封鎖到解除封鎖的搖擺不定，以及針對近期新聞做了過分樂觀的評估。

截至今早8：47，台指期下跌 138 點，來到 10,187 點。