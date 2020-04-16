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南韓國會選舉執政黨大勝！　66.2％高投票率「創28年新高」

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▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅的政黨「共同民主黨」取下國會過半席次。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓第21屆國會大選由於碰上疫情期間，分批次讓民眾投票，投票率則是16年新高的66.2％。投票結果如選前媒體預測，總統文在寅領導的執政黨「共同民主黨」大獲勝利，贏得過半的180席。

「1 News」報導，南韓全國選舉委員會統計指出，超過1720萬位國民在周三（15日）當天出來投票，加上提前投票或靠郵遞投票的1180萬位國民，總投票率66.2％，是1992年71.9%投票率以來的新高。

南韓國會共300席次，選前文在寅的民調一度跌落低點，但高投票率及選前出口民調「執政黨壓倒性勝利」的預測，或許代表選民認為時局艱難，應該先求政治穩定再說。投票結果出爐，共同執政黨取下180席，最大在野黨未來統合黨則是得到103席，17席中由第三勢力取下，而其中還有共同執政黨的衛星政黨。

只是在南韓歷史上，高投票率通常是選民想要扳倒讓他們失望的執政者時，才會出現的現象，這次卻是為了讓文在寅延續政權，就連分析師也摸不著頭緒。「抱歉，我對這個現象還理不出個理論來」，首爾明知大學一名教授表示，高投票率應該代表著「選民要做出決斷了」，但選前預測執政黨大獲全勝，這樣的現象還沒有一個解釋。

記者也訪問到近3000萬位選民的其中一位，對方回答「我們正處在艱困的時期，但冠狀病毒和政治是兩碼子事。」

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