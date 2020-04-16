華郵批譚德塞「親中操作」：台灣經驗應成各國表率　開放加入WHO

▲華郵評論直指譚德塞親中貶台，更諷刺中國排擠台灣的效率「像個好士兵」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

華盛頓郵報前駐北京分社社長潘文發表評論表示，台灣必須參與世衛組織，全球衛生太重要，不能遭政治操作。他也以兩岸都加入世貿組織為例，可藉此模式讓台灣加入世衛組織。

潘文（John Pomfret）在文章中指出，相較他國，人口僅2300萬的台灣曾經歷2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS），在面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行時更能完善因應，現在也捐贈口罩給各國提供協助。

文章指出，台灣政府原本就會質疑中國政府的任何主張，因此當北京做出病毒不會人傳人的虛假保證時，台灣仍很快採取行動。去年12月31日台灣向世界衛生組織（WHO）詢問人傳人的可能，未獲得任何回覆，但當天台灣官員仍決定對來自武漢的旅客進行檢疫。

潘文表示，台灣經驗應當成為各國表率，但遺憾的是儘管台灣擁有世上數一數二的醫療保健系統，卻因為台灣不是世衛成員，台灣經驗一直難以傳達。背後只有一個原因，那就是中國。

他指出，包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與日本首相安倍晉三都公開讚賞台灣因應新冠肺炎的貢獻，美國國務院官員也與台灣政府、流行病學家召開高階視訊會議，感謝台灣捐贈口罩給美國。但中國的反應通常氣度狹窄並激烈，指責台灣從事口罩外交，以疫謀獨。

▲蔡英文說出多數台灣人民心聲，邀請譚德塞訪台。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

文章也諷刺世衛官員在中國排擠台灣的行動上表現地像個「好士兵」。世衛官員拒絕回答台灣成功防疫的問題，世衛助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）3月下旬為了迴避這個問題，甚至中斷視訊訪問。

而世衛上週的記者會更是親中的「最佳演出」。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）毫不留情地對台灣發動攻擊，指責台灣政府容許針對他的死亡威脅與種族歧視言論。

潘文指出，譚德塞自然不受台灣人喜歡，但沒有跡象表明台灣政府支持這些行動。他也引述總統蔡英文臉書聲明表示，台灣長年被排除於國際組織之外，比誰都知道被歧視與孤立是什麼滋味。蔡總統甚至邀請譚德塞赴台訪問。

潘文說，毫無疑問，譚德塞會拒絕邀訪，但應該要發生的是允許台灣重返世界衛生大會（WHA），應當清楚告訴北京，不該因為政治因素隨意打開或關閉世衛大門。因為中國共產黨的異想天開，將2300萬人排除於公共衛生組織之外，全世界都無法承受。

儘管北京不會樂見，但潘文以兩岸於2001年先後加入世界貿易組織（WTO）為例指出，在美國與其他主要貿易國施壓下，迫使北京不再干涉，台灣得以加入世貿組織，因為全球貿易體系太過重要，不能被北京把持，而「2019冠狀病毒疾病教會我們，全球衛生議題並無不同」。