　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台贈6.3萬片口罩　捷克參議院議長喊話「世衛應借重台灣經驗」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克參議院議長維特齊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林15日專電

捷克參議院15日舉行台灣口罩的捐贈儀式，議長維特齊表示，台灣能協助全球防疫，世界衛生組織應該借重台灣的經驗。

15日的儀式由捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）和駐捷克代表柯良叡一同出席，柯良叡代表台灣捐贈6萬3000片外科口罩給捷克。現場還放了幾個貼有中華民國和捷克國旗、象徵兩國友誼的箱子，上面寫著「來自台灣的問候，送給我們捷克英雄」等字樣。

維特齊在儀式上對台灣的人道援助表示感謝，並對捷克與台灣日前針對疫苗、藥品、快篩試劑的研發和生產簽署防疫合作聯合聲明表示歡迎。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊表示，世界衛生組織（WHO）應該借重台灣經驗，台灣能協助全球防疫，各國應合作對抗病毒，不能排除任何人。

柯良叡對捷克參議院支持台灣參與世衛表示感謝，期待這些禮物能協助捷克抗疫。（編輯：楊昭彥）

ET快訊
快訊／川普斷金援！譚德塞終於現身　WHO記者會上回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蓬佩奧與楊潔篪通話　提美國「1月曾出手援助」盼中國開放出口醫療資源

美國防長：中國仍不提供新冠肺炎相關資訊

紐約再增752死！州長憂疫情反撲　下令距離1.8公尺一律戴口罩

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

英議員：中國想趁疫情危機掌控西方科技公司　憂川普暫停資助世衛

全球一夜添7721死！增至13萬3354例死亡　204萬7731例確診

台贈6.3萬片口罩　捷克參議院議長喊話「世衛應借重台灣經驗」

英議員：中國想趁疫情危機掌控西方科技公司　憂川普暫停資助世衛

蓬佩奧與楊潔篪通話　提美國「1月曾出手援助」盼中國開放出口醫療資源

紐約再增752死！州長憂疫情反撲　下令距離1.8公尺一律戴口罩

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

苦戰36天...台灣終於又見0確診！ 　圓山飯店點燈「ZERO」照亮台北

旅美夫妻、郵輪4人確診「費用全免」 　船上3人陰性...隔離採檢自付5.1萬

台贈6.3萬片口罩　捷克參議院議長喊話「世衛應借重台灣經驗」

英議員：中國想趁疫情危機掌控西方科技公司　憂川普暫停資助世衛

蓬佩奧與楊潔篪通話　提美國「1月曾出手援助」盼中國開放出口醫療資源

紐約再增752死！州長憂疫情反撲　下令距離1.8公尺一律戴口罩

全球一夜添7721死！增至13萬3354例死亡　204萬7731例確診

美國防長：中國仍不提供新冠肺炎相關資訊

道瓊大跌445點！三大指數跌1.4％以上　建商信心創6年新低

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

NHK提問「孤立台灣」？譚德塞直接不回答　WHO解釋：那是聯合國決議

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥：防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

台贈6.3萬片口罩　捷克參議院議長喊話「世衛應借重台灣經驗」

清晨10.6℃！日暖如夏夜涼冬　下週鋒面到「濕涼多雨好幾天」

英議員：中國想趁疫情危機掌控西方科技公司　憂川普暫停資助世衛

蓬佩奧與楊潔篪通話　提美國「1月曾出手援助」盼中國開放出口醫療資源

紐約再增752死！州長憂疫情反撲　下令距離1.8公尺一律戴口罩

全球一夜添7721死！增至13萬3354例死亡　204萬7731例確診

美國防長：中國仍不提供新冠肺炎相關資訊

道瓊大跌445點！三大指數跌1.4％以上　建商信心創6年新低

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

國際熱門新聞

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

議程竟沒列疫情討論　WHO公告又急撤

中國水壩阻斷湄公河　泰國水位暴降3公尺

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

比爾蓋茲挺WHO　批川普舉動危險

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

飯店廢墟探險　6樓客房驚見屍體

長未必長命！性器越大越易心臟病

全球破200萬　2周確診病例翻倍

更多熱門

相關新聞

英議員：中國想趁疫情掌控西方科技

英議員：中國想趁疫情掌控西方科技

英國保守黨資深議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）15日說，中國企圖利用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機，奪取對科技公司的控制權並改變網路運作的方式。

全球增至13萬死　204萬7731例確診

全球增至13萬死　204萬7731例確診

美國防長：中國仍不提供新冠肺炎相關資訊

美國防長：中國仍不提供新冠肺炎相關資訊

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

關鍵字：

捷克口罩新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新iPhone SE終於亮相

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

李文亮醫師吹哨救到台灣　護國神文原PO感謝

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面