英國106歲人瑞擊敗新冠肺炎！　阿嬤「極度硬朗」3周後出院：我真幸運

▲106歲人瑞阿嬤媞雀恩逃離鬼門關，出院前和醫護人員合照。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名106歲的長壽阿嬤，3周前因感染新冠肺炎住進醫院，身為極高風險群的她，卻在21天的時間裡奮力抵抗，最終戰勝在英國致死率近13％的恐怖病毒。她的痊癒情況良好，本月15日在醫生的認證下成功出院。

綜合外電報導，這位來自伯明罕的「極高齡戰士」名叫媞雀恩（Connie Titchen），她於1913年出生，當時尚未發生第一次世界大戰。她退休前在伯明罕的零售商店工作，3月下旬中鏢後被安排住院，如今終於能康復回到家中，「我覺得我運氣好好，能戰勝病毒。我等不及要見到我的家人了。」

媞雀恩40歲的孫女瓊斯（Alex Jones）表示，阿嬤一生過得非常活躍，「她很愛跳舞、騎腳踏車和打高爾夫球，而且她都自理三餐。」隨著社交距離和居家禁足等防疫指引，英國的麥當勞幾乎都處於暫停營業狀態，而媞雀恩時不時都會嘴饞想要吃上一餐，瓊斯向記者透露暫時還沒有告訴阿嬤現在都沒營業了。

瓊斯加碼分享媞雀恩的「超硬朗事蹟」，基於本身時常起來走動，生活起居也很獨立，媞雀恩去年12月剛動完臀部手術，30天內就能重新下床走動了，「她真的太狂了，家族所有人的等不及要見她，阿嬤有好幾個粉絲呢！」

瓊斯說阿嬤在醫院裡得到良好的照顧，「我想要謝謝所有醫護人員，謝謝他們在她住院期間所做的一切。」

負責照顧阿嬤的護士史密斯（Kelly Smith）表示，看到媞雀恩逐漸康復起來是一件樂事，不只病人身體堅強，醫護人員也盡全力幫助她恢復健康，「當她收到完全康復的診斷後我們非常開心，看到病人能在染疫後成功走出我們的病房，感覺很好。」