蓬佩奧與楊潔篪通話　提美國「1月曾出手援助」盼中國開放出口醫療資源

▲美國國務卿蓬佩奧與中方通話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國國務卿蓬佩奧今天與中共中央外事辦主任楊潔篪通話。蓬佩奧說他在電話中強調資訊透明與分享對防疫的重要性，並表示會持續與中方合作對抗疫情，恢復全球健康及繁榮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，確診人數突破200萬大關。由於中國隱匿疫情、病毒來源等爭議，美中雙方官員多次隔空叫陣；其中最受矚目的，非美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩長達近1個月的推特口水戰莫屬。

除此之外，美國總統川普14日才因為世界衛生組織（WHO）過度以中國為中心、疫情處理不當，決定暫停美國對WHO的金援並展開調查。

儘管美中雙方持續疫情角力戰，歐塔加斯今天發布新聞稿表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與楊潔篪通話。蓬佩奧在電話中強調，為了對抗2019冠狀病毒疾病及避免未來再有疫情爆發，必須確保資訊完全透明及資訊分享。

此外，歐塔加斯指出，蓬佩奧也提及美方於1月及後續持續提供中國人民援助；他也強調，美國十分重視中國能夠促成醫療物資出口，以滿足美國國內需求。

歐塔加斯表示，雙方最後重申對戰勝2019冠狀病毒疾病、恢復全球健康及繁榮的承諾。

蓬佩奧隨後推文指出，他與楊潔篪談及美中援助及全球抗疫合作。他表示：「我們會持續合作，戰勝2019冠狀病毒疾病並恢復全球健康及繁榮。」