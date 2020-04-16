譚德塞避談台灣早期示警　官員代答祭一中擋箭牌

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天在記者會避談美國批評未重視台灣早期示警，對台灣參與議題另派3位官員接力10分鐘代答。官員則以「一個中國」為擋箭牌辯解。

2019冠狀病毒疾病蔓延全球，台灣成功壓制疫情獲國際讚揚，且支持台灣參與世界衛生組織（WHO）聲浪高漲。近日127位歐洲政要聯名致函歐盟高級官員及譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強烈支持台灣參與預定5月舉行的世界衛生大會（WHA）。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）3月23日推文時特別提及台灣，表示去年12月31日台灣首度試圖警告WHO肺炎可能人傳人，質疑中國對公布疫情時間點撒謊。

今天WHO在日內瓦總部召開記者會，有日本媒體點名譚德塞，提問關於美國國務院批評WHO未將台灣早期提供的資訊提供給全球，是讓政治考量凌駕全球衛生。但譚德塞聽完後無意回答，臉轉向兩旁示意在場其他專家代答。

在台灣民眾募資於「紐約時報」（The New York Times）刊登全版廣告受到矚目後，WHO今天面對台灣參與議題顯然有備而來，連續派出WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）、WHO副法律顧問索羅門（Steven Solomon）及WHO研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）3大高層官員接力說明，且搬出一中擋箭牌。

對此駐日內瓦代表處向中央社表示，聯合國1971年的2758號決議案只決定「中國代表權」的問題，並未提及台灣，更未賦予中國在聯合國及其專門機構代表台灣的權利，這項決議與台灣無關。

駐瓦處強調，「台灣就是台灣」，只有台灣的民選政府，才能代表台灣2300萬人民，並為台灣人民的健康福利負責。WHO作為主導全球公衛發展、捍衛「健康人權」最重要的國際組織，應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣在內所有利害關係方的參與。

WHO今天關於台灣的說明由萊恩開始。他表示，去年12月31日，關於武漢市一系列非典型肺炎的訊息有多種消息來源，但實際上，這些訊息是根據武漢衛生部門網站上的新聞稿及出版物。WHO與各機構多方溝通，最後是WHO與中國正式確認訊息。

接下來索羅門及范科霍芙共花了長達8分鐘時間為WHO辯解。索羅門表示需從兩部分回答台灣議題，一方面WHO負有衛生技術任務，醫生、科學家及研究人員等工作人員，專注於技術和公共衛生工作運作。

另一方面則是從政治面說明。索羅門說，WHO是由國家組成的國際組織，政治問題由會員國決定，例如像會員及觀察員這樣的資格，是由194個會員國做政策決定。

索羅門指出，WHO是聯合國機構之一，1971年聯合國承認中華人民共和國作為中國的唯一合法代表。1972年WHO會員國在第25.1號決議做出同樣決定。自1971年以來，這一直是聯合國的官方立場。而WHO是聯合國的專門衛生機構，因此與聯合國保持一致。

索羅門說，因此台灣參與議題掌握在各會員國手中，WHO工作人員無權對此更改，且WHO任務是促進全世界所有人健康，與世界各地所有人一起工作，無論他們在台灣、中國還是其他任何地方。

索羅門接下來舉出關於WHO與台灣面對這次疫情的聯繫，以及過去更廣泛互動案例。主要說明內容與14日WHO對中央社提出的13點說明相同。

此外，索羅門特別提到WHO向台北衛生部門互動的例子。索羅門接下來點名范科霍芙說明。

范科霍芙表示，她在2月及「今天稍早」有再次透過電話與台北方面交談。她說，透過與台灣的科學家與公共衛生專業人士交換意見，並與第一線工作者及參與這場大流行疾病的人員交流、向他們學習，是很好的機會。