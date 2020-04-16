全球一夜添7721死！增至13萬3354例死亡　204萬7731例確診

▲新冠肺炎疫情已擴散至193個國家及地區。（圖／路透社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數截至台灣時間16日上午4時44分的統計，確診達204萬7731例、死亡13萬3354例，而美國仍是全球確診病例數最高的國家，累計共63萬2878例，其次為西班牙共17萬7633。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站公布的統計資料，目前確診病例數最高的前十個國家，分別是美國（63萬2878例確診、2萬7850例死亡）、西班牙（17萬7633例確診、1萬8579例死亡）、義大利（16萬5155例確診、2萬1645例死亡）、德國（13萬3456例確診、3592例死亡）、法國（13萬1365例確診、1萬7188例死亡）、英國（9萬9459例確診、1萬2894例死亡）、中國（8萬3356例確診、3346例死亡）、伊朗（7萬6389例確診、4777例死亡）、土耳其（6萬9392例確診、1518例死亡）以及比利時（3萬3573例確診、4440例死亡），全球總計共204萬7731例、死亡13萬3354例、50萬9876例治癒。

而美國目前仍是全球的疫情重災區，其中紐約市累計已有8455例死亡，全境累計共2萬7850人不治，確診病例數達63萬2878例，治癒出院者共5萬1160人。

另外，截至台灣時間16日凌晨3時許，在過去24小時內全球新增7萬1643例確診、7721例死亡，疫情擴及193個國家及地區。由《法新社》彙整的數據顯示，歐洲累計確診達103萬2710例、8萬8760死；美國和加拿大確診64萬2688例、2萬8139死；亞洲確診14萬9027例、5265死；中東確診11萬372例、5147死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診7萬4394例、3355死；非洲累計確診1萬6744例、894死；大洋洲確診7692例、79死。

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