　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本醫院,防護衣,贈送物資,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪市醫療資源缺乏，防護衣不夠醫療人員穿。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／綜合外電

新冠肺炎疫情肆虐全球，總確診突破200萬例。日本大阪市因為醫療資源極為缺乏，市長松井一郎14日對媒體表示，醫療人員的防護衣不夠，都是穿著垃圾袋治療病患，希望民眾可以捐出家中未使用過的雨衣，以代替防護衣做使用。對此，引起不少旅日台僑響應，好消息是目前已籌到1萬2000件，將會分批寄往日本及時救援。

根據日媒《每日放送》14日報導，松井一郎在會議上直言，不只有防護服，前線的醫護人員還缺少口罩、手套等等的物資，他們是在套著垃圾袋這種艱困情形下救治病患，相當危險。同時他也呼籲民眾，如果家中有沒有使用過的雨衣，或是廠商有庫存，「不論什麼顏色、款式的雨衣，甚至是斗篷也好，大阪府都會收購。」

▲▼日本醫院,防護衣,贈送物資,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲不少物資都紛紛送往資源匱乏的地區。（示意圖／達志影像／美聯社）

全球台灣醫衛總會副總會長、大阪輝生醫院院長王輝生15日接受中央社採訪時表示，在看到報導後，他立刻聯絡台日醫界友人，獲得全球台灣醫衛總會會長張武修、旅日台僑等熱情響應，捐贈單位包括達新工業、貝克西弗公司在內，現在已籌到1萬2000件PE耐用防水防風衣。

對此，王輝生表示，達新工業聽聞此事馬上答應，立即捐出1萬件PE耐用防水防風衣。值得一提的是，這種防水防風衣表面有壓紋不黏身，每件的重量65公克，相當輕便，將會以最快速度分批寄往日本。

 
ET快訊
快訊／新iPhone SE終於亮相　1.2萬就有蘋果手機
滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警
志村健「私生子內幕」曝光！　10億遺產繼承順位揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NHK提問「孤立台灣」？譚德塞直接不回答　WHO解釋：那是聯合國決議

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

中國11個水壩阻斷湄公河！泰國乾旱水位「暴降3公尺」　雲南降雨卻高於平均

快訊／川普斷金援！譚德塞終於現身　WHO記者會上回應了！

當家主播也中鏢！朝日電視台1周爆3例確診　關閉公司3天消毒

全球確診破200萬例、13萬人死亡！　2周內染疫人口翻倍猛增

譚德塞暫定議程曝光！5月世衛大會竟沒列疫情討論　WHO公告了又急撤

影／川普火大撤資WHO　網：譚德塞似乎找到「新金主」了！

「心靈地點」飯店廢墟探險…午夜走入6樓客房　驚見床上腐爛屍體！

全歐洲染疫超過100萬例…佔全球一半　西班牙再增五千例「6日新高」！

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

苦戰36天...台灣終於又見0確診！ 　圓山飯店點燈「ZERO」照亮台北

旅美夫妻、郵輪4人確診「費用全免」 　船上3人陰性...隔離採檢自付5.1萬

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

NHK提問「孤立台灣」？譚德塞直接不回答　WHO解釋：那是聯合國決議

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

中國11個水壩阻斷湄公河！泰國乾旱水位「暴降3公尺」　雲南降雨卻高於平均

快訊／川普斷金援！譚德塞終於現身　WHO記者會上回應了！

當家主播也中鏢！朝日電視台1周爆3例確診　關閉公司3天消毒

全球確診破200萬例、13萬人死亡！　2周內染疫人口翻倍猛增

譚德塞暫定議程曝光！5月世衛大會竟沒列疫情討論　WHO公告了又急撤

影／川普火大撤資WHO　網：譚德塞似乎找到「新金主」了！

「心靈地點」飯店廢墟探險…午夜走入6樓客房　驚見床上腐爛屍體！

全歐洲染疫超過100萬例…佔全球一半　西班牙再增五千例「6日新高」！

中職／王溢正拚土投先發第1勝　統一洋投洛奇開箱

NHK提問「孤立台灣」？譚德塞直接不回答　WHO解釋：那是聯合國決議

台中女口罩1片14元「查扣7萬片」！4層扒皮曝光…貨源竟是國家隊

何晶貼青蛙圖暗諷台灣　劉寶傑笑：現在「學泰國人」愛怎麼叫隨便你啦！

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

愛彼錶博物館即將開幕　螺旋透明圓盒訴說145年品牌歷史

男欠1.8萬交通罰單！250萬透天厝遭法拍　監委決定出手要查了！

中國11個水壩阻斷湄公河！泰國乾旱水位「暴降3公尺」　雲南降雨卻高於平均

「地方媽媽」始祖是她！美艷女星拍三級片7年　爸爸丟了工作、妹妹被退婚

側身剪刀式體驗不同舒服感　性愛專家狂推的「5個體位」

苗栗5歲女童買玩具不成哭鬧 父抓狂鎖門開車讓她追著跑

國際熱門新聞

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

議程竟沒列疫情討論　WHO公告又急撤

中國水壩阻斷湄公河　泰國水位暴降3公尺

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

比爾蓋茲挺WHO　批川普舉動危險

飯店廢墟探險　6樓客房驚見屍體

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

長未必長命！性器越大越易心臟病

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

全球破200萬　2周確診病例翻倍

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

更多熱門

相關新聞

戴資穎戴粉紅口罩：保護你我就是好口罩

戴資穎戴粉紅口罩：保護你我就是好口罩

新冠肺炎防疫時期有家長提出「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學，害怕被議論」，也引起國內關於性平教育的討論，而國內許多公家機關和社團紛紛響應粉色，其中戴資穎也在臉書粉專戴上粉紅色口罩，並寫下，「能保護你我的就是好口罩。」

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

朝日電視台爆3確診　關閉公司消毒

全球破200萬　2周確診病例翻倍

全球破200萬　2周確診病例翻倍

關鍵字：

王輝生大阪一線醫護國際疫情新冠肺炎大阪市長松井一郎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

李文亮醫師吹哨救到台灣　護國神文原PO感謝

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

新店隨機殺人兇嫌王秉華「哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面