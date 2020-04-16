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中國11個水壩阻斷湄公河！泰國乾旱水位「暴降3公尺」　雲南降雨卻高於平均

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▲▼湄公河因為上游遭中國水壩攔截，導致乾旱。（圖／路透）

▲湄公河因為上游遭中國水壩攔截，導致乾旱。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

泰國與中國網友的網路大戰，恐怕不只是雙方輿論不和，而是有更實質的原因導致泰國輿論對於中國的不滿。美國研究指出，儘管去年中國上游的水位高於平均，但包括泰國在內的下游國家卻遭受嚴重乾旱，因為中國的水壩阻斷了大量的水源。

根據《路透社》報導，美國政府資助的專門研究水資源議題諮詢公司「地球之眼」（Eyes on Earth Inc）他們所發表的研究結果指出，這可能會使中國與其他湄公河國家之間對於如何管理這條攸關6000萬人命的河流議題，變得更加棘手複雜。湄公河流經的國家包括寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南。

中國政府卻對調查結果提出異議稱，去年的季風季節這條4,350公里（2,700英里）的河流降雨減少。

去年的乾旱，使湄公河下游處於50多年來的最低水平，摧毀了農民和漁民，使巨大的河面退縮，某些河段露出沙洲，通常是黑褐色的水面變為亮藍色，因為水深變淺缺乏沉積物。

氣象學家出身的「地球之眼」主席貝斯特（Alan Basist）表示，如果中國人說他們沒有造成乾旱，那很顯然數據不支持這個論點，衛星監測到中國湄公河上游流經的雲南省的「表面濕度」，表明該地區在去年5月至10月的雨季期間的降雨和融雪的總和，實際上略高於平均水準。

龍坡邦湄公河遊船（圖／記者蔡玟君攝）

▲正常的湄公河水量應該是這樣，圖為寮國龍坡邦段的湄公河。（圖／記者蔡玟君攝）

該組織研究還指出，監測到湄公河在泰國與寮國邊境的河段，水位比正常應有水準還要降低3公尺（10英尺）。

貝斯特表示，這代表中國「即使在雨季也不會放水，來自中國的水量被限制，造成下游的嚴重乾旱」。

中國的11個水壩對湄公河上游的影響，長期以來一直存在爭議，但一直缺乏數據佐證，因為中國沒有發布相關水壩用來填充水庫水量的詳細記錄，《地球之眼》認為，這些水壩的蓄水能力總和超過470億立方米。

中國與湄公河下游國家沒有正式的水資源條約，但中國承諾在這裡合作管理河流，並調查去年創紀錄乾旱的原因。

▲瀾滄江，湄公河，印度，中國，西藏。（圖／視覺中國CFP）

▲湄公河上游就是中國瀾滄江。（圖／視覺中國CFP）

中國外交部給路透社的一份聲明中指出，關於中國在瀾滄江（湄公河上游）上築壩的原因造成下游乾旱的解釋是不合理的，雲南省去年遭受了嚴重的乾旱，中國河上水壩的水庫蓄水量降至歷史最低水平，儘管如此，中國仍繼續盡最大努力，保證向下游國家排放合理水量。

華盛頓史汀生中心智囊團東南亞項目主任埃勒（Brian Eyler）表示，這種說法與最新的研究數據不一致，要嘛北京在說謊，要嘛水壩的經營者在說謊，反正在某個環節，有人沒說實話。

在中泰網戰後才成立的泰國網友推特nnevvy，也在推特上向台灣和香港網友求救，希望能夠關注湄公河乾旱的問題，因為泰國和越南的人民正因此受苦，並且加入#StopMekongDam的Hagtag，讓中國政府停止關閉水壩的行為。

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