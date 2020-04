中國11個水壩阻斷湄公河！泰國乾旱水位「暴降3公尺」　雲南降雨卻高於平均

▲湄公河因為上游遭中國水壩攔截,導致乾旱。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

泰國與中國網友的網路大戰,恐怕不只是雙方輿論不和,而是有更實質的原因導致泰國輿論對於中國的不滿。美國研究指出,儘管去年中國上游的水位高於平均,但包括泰國在內的下游國家卻遭受嚴重乾旱,因為中國的水壩阻斷了大量的水源。

根據《路透社》報導,美國政府資助的專門研究水資源議題諮詢公司「地球之眼」(Eyes on Earth Inc)他們所發表的研究結果指出,這可能會使中國與其他湄公河國家之間對於如何管理這條攸關6000萬人命的河流議題,變得更加棘手複雜。湄公河流經的國家包括寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南。

中國政府卻對調查結果提出異議稱,去年的季風季節這條4,350公里(2,700英里)的河流降雨減少。

去年的乾旱,使湄公河下游處於50多年來的最低水平,摧毀了農民和漁民,使巨大的河面退縮,某些河段露出沙洲,通常是黑褐色的水面變為亮藍色,因為水深變淺缺乏沉積物。

氣象學家出身的「地球之眼」主席貝斯特(Alan Basist)表示,如果中國人說他們沒有造成乾旱,那很顯然數據不支持這個論點,衛星監測到中國湄公河上游流經的雲南省的「表面濕度」,表明該地區在去年5月至10月的雨季期間的降雨和融雪的總和,實際上略高於平均水準。

▲正常的湄公河水量應該是這樣,圖為寮國龍坡邦段的湄公河。(圖/記者蔡玟君攝)



該組織研究還指出,監測到湄公河在泰國與寮國邊境的河段,水位比正常應有水準還要降低3公尺(10英尺)。

貝斯特表示,這代表中國「即使在雨季也不會放水,來自中國的水量被限制,造成下游的嚴重乾旱」。

中國的11個水壩對湄公河上游的影響,長期以來一直存在爭議,但一直缺乏數據佐證,因為中國沒有發布相關水壩用來填充水庫水量的詳細記錄,《地球之眼》認為,這些水壩的蓄水能力總和超過470億立方米。

中國與湄公河下游國家沒有正式的水資源條約,但中國承諾在這裡合作管理河流,並調查去年創紀錄乾旱的原因。

▲湄公河上游就是中國瀾滄江。(圖/視覺中國CFP)

中國外交部給路透社的一份聲明中指出,關於中國在瀾滄江(湄公河上游)上築壩的原因造成下游乾旱的解釋是不合理的,雲南省去年遭受了嚴重的乾旱,中國河上水壩的水庫蓄水量降至歷史最低水平,儘管如此,中國仍繼續盡最大努力,保證向下游國家排放合理水量。

華盛頓史汀生中心智囊團東南亞項目主任埃勒(Brian Eyler)表示,這種說法與最新的研究數據不一致,要嘛北京在說謊,要嘛水壩的經營者在說謊,反正在某個環節,有人沒說實話。

在中泰網戰後才成立的泰國網友推特nnevvy,也在推特上向台灣和香港網友求救,希望能夠關注湄公河乾旱的問題,因為泰國和越南的人民正因此受苦,並且加入#StopMekongDam的Hagtag,讓中國政府停止關閉水壩的行為。

Dear Friend Thaiwan & HongKong

I need help ,Please join Hagtag #StopMekongDam. Because now Thai people Vietnam, which is suffering from the Mekong River Because China closed the dam I hope to receive help from you dear friend.

ขอบคุณค่ะ #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/z2nMHOW5YH