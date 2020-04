快訊／川普斷金援！譚德塞終於現身　WHO記者會上回應了！

記者邱茀濱/綜合報導

在美國總統川普(Donald Trump)宣布暫停金援世界衛生組織(WHO)後,世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今(15)日表示遺憾,且他稍早也在推特上指出,WHO現在只聚焦在拯救人命及阻止新冠病毒大流行,「已經沒有時間可以浪費了」。

譚德塞15日在記者會上表示,美國長期以來一直是WHO慷慨的朋友,希望會繼續如此,但對於川普宣布暫停金援的決定,「我們感到遺憾」。他還說,在美國人民和政府的支持下,世衛組織致力於改善世界上最貧窮、脆弱人群的健康。

其實,譚德塞稍早也在推特上分享WHO對新冠病毒的最新策略,指出過去幾個月以來,「我們從新冠病毒學到一件事情,就是我們要快速找到患者,盡快對他們做檢測,並將他們隔離及妥善照顧,病毒就越難以散播。這項原則將拯救生命,並減緩對經濟造成的影響。」

川普在14日宣布停止金援WHO,現階段正在對WHO進行調查,調查的方向將涵蓋WHO的「嚴重管理不善和掩蓋新冠病毒傳播的狀況」,「如果WHO能夠做好份內工作,派遣醫療專家去中國,客觀評估當地情勢,並且指出中國缺乏透明度,疫情原本可以從源頭被遏止,幾乎不會造成死亡。」

▲針對川普宣布暫停繳會費,譚德塞表示遺憾。(圖/路透)



BBC報導,世衛12日已接受英國金援6500萬英鎊(約24億台幣),讓譚德塞忍不住感謝英國「我們在同一條船上,保衛全球健康,就是保衛英國民眾健康。」其實,英國不只捐6500萬英鎊給世衛,甚至還捐出1億3000萬英鎊給聯合國、5000萬英鎊給紅十字會以及2000萬英鎊給相關機構。

另外,中國外交部發言人趙立堅15日也指出,中方已經向世衛組織捐款2000萬美元(約6億元新台幣),並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

美國是WHO目前最大捐款國,在2018至2019年的財政年度,提供8.93億美元,其中包括2.37億的會費與6.56億的捐款。英國以同期支付4.348億美元位居第二,緊接著是德國與日本,而中國同期則提供將近8600萬美元。

▲川普宣布暫停金援WHO。(圖/路透社)



There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4