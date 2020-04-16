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他換個燈泡竟「日領60萬」！工作地點曝光...讓人嚇到秒腿軟

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▲。（示意圖／pixabay）

▲美國一名技師只要換燈泡，就可以賺到新台幣60多萬元。（示意圖／pixabay）

記者康心禹／綜合報導

有些高薪的工作很令人嚮往，卻是拿命在拚搏。美國一名技師施密特（Kevin Schmidt）每日的工作內容相當單純，只要換燈泡就能夠日領新台幣60多萬元，乍聽之下令人嚮往，但卻是拿性命為賭注！他的工作地點為高度達460公尺高的信號塔，每日都必須徒手爬上去才能夠順利換到燈泡。

綜合外媒報導，施密特每天要徒手爬到460公尺高的信號塔上換燈泡，途中沒有任何輔助工具，一次耗時約2小時，過程中只有安全繩索能保障他基本的安全。

2014年施密特工作的樣貌曾被拍下，還被上傳到Youtube，至今已經超過1464萬觀看次數。施密特當時受訪表示，他從事這行已經8年，不分季節、天氣，徒手攀上高塔，雖然有安全繩索，但是塔頂風速有時高達每小時100公里，每次工作都得花上一整天。

由於這份工作是以性命為賭注，需要克服體能以及內心的恐慌，因此沒什麼人願意做，同事沒幾個，施密特一人需負責多個信號塔的維護，不過這份工作也讓他賺進高達2萬美元（約新台幣60萬元）的日薪。


▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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