他換個燈泡竟「日領60萬」！工作地點曝光...讓人嚇到秒腿軟

▲美國一名技師只要換燈泡,就可以賺到新台幣60多萬元。(示意圖/pixabay)

記者康心禹/綜合報導

有些高薪的工作很令人嚮往,卻是拿命在拚搏。美國一名技師施密特(Kevin Schmidt)每日的工作內容相當單純,只要換燈泡就能夠日領新台幣60多萬元,乍聽之下令人嚮往,但卻是拿性命為賭注!他的工作地點為高度達460公尺高的信號塔,每日都必須徒手爬上去才能夠順利換到燈泡。

綜合外媒報導,施密特每天要徒手爬到460公尺高的信號塔上換燈泡,途中沒有任何輔助工具,一次耗時約2小時,過程中只有安全繩索能保障他基本的安全。

