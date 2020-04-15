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譚德塞暫定議程曝光！5月世衛大會竟沒列疫情討論　WHO公告了又急撤

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

全球近200萬人感染新冠肺炎，世界衛生組織遭批評替中國背書，5月世界衛生大會（WHA）暫定議程也未明訂疫情討論事項，且議程公布後又撤文，屆時將如何公開檢視中國疫情受矚

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自中國向全球蔓延，至今約198.8萬人感染，逾12萬人死亡，世界衛生組織（WHO）因為在疫情中持續讚美中國受到國際質疑。

就在疫情造成全球生命及經濟嚴重損失之際，每年5月定期在WHO總部日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），雖然WHO尚未正式公布是否如期舉行或改以視訊方式進行，但在此時機是檢視與討論這次疫情的關鍵會議。

根據《中央社》了解，WHO在6日發布一份5月17日至21日的WHA暫定議程，這份議程今年2月由WHO執委會通過。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當時表示，中國以外有151個病例，這個數字很小而且增加緩慢，並讚揚如果沒有中國的努力，中國境外的病例數量會高得多。

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲譚德塞。（圖／路透）

然而疫情已演變成全球大流行，絕對是5月WHA的重要議題。但目前WHA議程未見COVID-19疫情討論事項，不知是否會在其他議程項目下討論。而且議程在官網公布後不知什麼原因又撤文，使得今年WHA會如何公開檢視這樁自中國爆發的疫情受矚。

世衛6日公布的WHA暫定議程，討論分為4大事項，包括全民健康覆蓋、突發衛生事件保護民眾、改善民眾健康福祉及WHO如何提供更多國家支持等。

美國總統川普14日表示，世衛宣揚中國對於疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

川普表示，美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國，美國有義務問責。世衛最危險也是代價最高的災難性決定，是反對各國對中國實施旅遊禁令。當美國做出這項決定時，遭致世衛反對。他指責世衛的反對是將政治正確置於挽救人命之上。

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