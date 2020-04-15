「心靈地點」飯店廢墟探險…午夜走入6樓客房　驚見床上腐爛屍體！

▲日本宮崎縣知名廢棄飯店內發現腐爛遺體。（圖／翻攝自Google Maps）



記者王致凱／綜合報導

日本2名20多歲男子，15日凌晨相約到宮崎縣蝦野市一處知名廢棄飯店試膽，結果竟真的客房內發現一具嚴重腐敗遺體，嚇得他們立刻報警。警方在現場並未找到任何死者的個人物品，死因仍有待進一步調查釐清。

根據日本《每日新聞》報導，該處飯店廢墟位於蝦野市大河平，是一處著名的「心靈地點」（意為鬧鬼），在網路上頗有知名度，經常有人前來探險試膽。警方表示，該棟9層樓飯店已於數十年前停業廢棄，大門玻璃已經破碎，任何人都有辦法進入。

當地時間15日凌晨0時50分左右，當地警方接到報案人電話稱，在飯店廢墟內「發現了遺體」。2名男子向警方表示，當時他們從飯店1樓順著樓梯往上走，經過6樓一間客房時，撇見床鋪上竟然躺著一具遺體，因此報案。

經過警方現場初步調查，該遺體已經嚴重腐爛，難以辨認死者年齡、性別，但能判斷死者生前身高約170至180公分。另外，死者生前頭髮已經花白，身穿短袖襯衫、長褲，但沒有發現其他個人物品。

宮崎縣蝦野警署正在追查死者身份和真正死因，初步不排除殺人或意外死亡的可能性。另外，報導提到，現場距離日本陸上自衛隊基地相當接近。

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