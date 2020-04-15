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紓困發現金爭議　經濟部三點說明「錢用在刀口上」

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▲經濟部今（15）日列出三點說明表示，在紓困的階段，政府就會發現金。(圖/經濟部提供)

▲經濟部今（15）日列出三點說明表示，在紓困的階段，政府就會發現金。(圖/經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，國民黨團要求政府發現金紓困，經濟部今（15）日列出三點說明表示，在紓困的階段，政府就會發現金，強調政府的資源來自大家納稅，必須用在刀口上，才能發揮最大效益。

官員指出，疫情期間有些餐廳或是人潮聚集區的商家突然沒有生意，員工生計馬上出問題。如果不趕快救，就會面臨倒閉、裁員跟後續的失業問題。因此，特別條例及預算得到國會支持後，針對業績受影響超過5成的企業，政府會這樣發現金：

請繼續往下閱讀...

一、政府幫忙發薪水：只要企業不減班休息、不裁員，政府補助你員工薪水四成，每月上限2萬元，一共三個月。

二、政府協助挺營運：用正職員工數計算，補助一次性營運資金

三、政府幫你減水電：企業水電費直接打七折。

官員指出，需要紓困的企業員工，這些員工的薪水，可能是養家活口的主要收入，工作沒了，會影響很多家庭。政府如果把資源用在普發現金，即使每個人拿到一次性的幾千元，還是救不了失業，那許許多多的家庭，生計還是會出問題。

舉例來說，有一間老牌餐廳，本來因為疫情衝擊，已經準備停業。但是在政府的紓困方案協助下，已經先借到低利貸款2000萬，可以周轉撐過難關，在預算通過後，也能夠得到薪資、一次性營運資金補貼跟水電費打折，因此，他們決定不停業，不裁員，30多個員工的工作保住了，30多個家庭保住了，這就是政府紓困的重點。

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