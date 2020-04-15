台灣人愛海外網購！快遞包裹報單飆速成長　3年增長近七成

▲快遞包裹示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（15）日表示，隨著民眾的習慣改變，進口快遞報單從2017年的3800筆到去年有6400萬筆，3年成長了68%。關務署官員表示，原本預期去年快遞包裹的報單可能突破5000萬筆，但是去年的報單數遠遠超過數字，成長速度確實比想像中快。

為了避免民眾利用進口2000元以下免稅，海關已經要求，如果半年內低價免稅次數超過6次，第7次就不適用免稅，必須要課稅。根據關務署統計，去年超過的筆數有259萬筆，課徵的進口稅費有8952萬元，平均每筆課稅金額大約只有30多元。

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關務署表示，隨著民眾網購習慣的改變，進口快遞報關2017年近3800萬筆，到了2019年陡升到6400多萬筆，顯示隨著科技發展，民眾海外網購已經成為生活的一部分。根據關務署統計，海關2017年查得進口次數頻繁報單為91萬多筆，課徵進口稅費大約是4824萬元；2018年為182萬筆，課徵進稅費為7069萬元；去年就為259萬筆，課徵進口稅費為8952萬元。

關務署解釋，許多頻繁申報的案件常常是民眾在網路上看到喜歡的物品就網購進來，也沒有注意報單的次數，變成頻繁報單，不過民眾購物很多是低價商品，所以課的稅費也不高，平均單筆大約30元左右（包含關稅跟營業稅），且頻繁報單的比率占快遞貨物報單的比率大約是3.5%到4.5%之間。

但是，也有進口人利用化整為零、高價低報的方式，規避應繳的稅費，這就屬於違法的行為。關務署統計，從去年3月到今年3月底以來，化整為零的案件成案數則有60件，裁罰金額有48.6萬件；去年高價低報的案件有21萬件，補稅與裁罰金額共計1.67億元，海關近期發現，高價低報的手法也有更新，以前是直接報2000元免稅的報單，但現在改為X3，就是超過2000元，但是價格很低大多3000多元，繳一點點的稅來規避海關的注意。