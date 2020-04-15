全歐洲染疫超過100萬例…佔全球一半　西班牙再增五千例「6日新高」！

▲西班民眾在陽台掛出國旗與黑絲帶悼念死者。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

西班牙15日公布，過去一天新冠肺炎新增確診病例5092例，新增死亡病例523例，為6天來單日最多確診，但死亡率則有所下降。另一方面，歐洲各國總確診人數已經超過100萬人，佔全球確診人數的2分之1。

西班牙衛生部15日表示，過去24小時內新冠病毒死亡病例，從前一日的567人下降至523人，總死亡病例則增加至18,579例；另外，該國總確診病例則從172,541例增加至177,663例。這是6天以來，西班牙紀錄到最多一次單日新增確診病例。

西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）表示，西班牙已經撐過這波疫情爆發高峰，各地醫院和重症加護病房內的情況已經有所改善。但儘管如此，西班牙政府仍嚴格執行外出限制。

另一方面，根據法新社統計各國官方公布數據，截至格林威治標準時間15日上午8時30分（台灣時間下午4時30分），全歐洲已有超過100萬例新冠病毒確診病例，佔全球總數的一半。

西班牙、義大利（162,488確診、21,067死亡）、法國（143,303確診、15,729死亡）和德國（127,584確診、3,254死亡）是歐洲僅有的四個確診超過10萬例國家，而英國（93,873確診、12,107死亡）則是目前每天新增病例最多的國家。

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