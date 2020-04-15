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歐盟回應川普「暫停對WHO金援」　最高外交官：團結起來才能克服危機

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布暫停金援WHO。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普宣布停止向世界衛生組織（WHO）提供資金，展開相關調查，被許多公衛組織批評危害公共健康、並不恰當。歐盟也做出表態，對於美國暫停對WHO撥款深表遺憾。

根據CNN報導，歐盟外交事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）表示，在迫切需要藉由他們的努力來遏制和減輕新冠肺炎（COVID-19）大流行的時刻，沒有理由為這一舉動辯護，「只有團結起來，我們才能克服這一無國界的危機」。

▲▼ 歐盟農業政策遭貪污 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲歐盟表態，對於川普的決定深表遺憾 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

川普在14日宣布停止金援WHO，現階段正在對WHO進行調查，調查的方向將涵蓋WHO的「嚴重管理不善和掩蓋新冠病毒傳播的狀況」。

川普14日表示，「如果WHO能夠做好份內工作，派遣醫療專家去中國，客觀評估當地情勢，並且指出中國缺乏透明度，疫情原本可以從源頭被遏止，幾乎不會造成死亡。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更直言不諱地說，WHO「在很長一段時間裡都拒絕把疫情稱作大流行，因為老實說，中國共產黨不希望這件事發生。」

美國是WHO目前最大捐款國，在2018至2019年的財政年度，提供8.93億美元，其中包括2.37億的會費與6.56億的捐款。英國以同期支付4.348億美元位居第二，緊接著是德國與日本，而中國同期則提供將近8600萬美元。

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