友訊獨董強調為「改革派」　馮忠鵬主張2大改革訴求

▲友訊獨董馮忠鵬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通大廠友訊（2332）爆發經營權之爭，獨董馮忠鵬、鍾祥鳳發動在6月1日舉行股東臨時會，要求解除高聚投資的董事職務，而做為高聚法人代表的現任董事長胡雪今（15）日發出聲明強調，將盡其所能捍衛公司，隨後馮忠鵬出面說明，強調自己是改革派，並主張2大改革訴求。

獨董馮忠鵬表示，友訊長時間沒有執行長、財務長和發言人，對於公司營運有很高的風險，並認為應該將公司交由專業經營團隊，這些都是近幾次董事會討論的方向，但是一直都沒有結論，因此才會發動股東臨時會，並強調自己不是市場派，而是公司改革派。

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馮忠鵬指出，友訊去年賠5億元，今年受到新冠肺炎疫情影響將會更加嚴峻，因此3月初的董事會就建議由明泰科技董事長李中旺接任，但是協調過後沒有結論，並強調並不是針對高家人，而是希望公司朝向好的方向前進，所以希望交由專業經理人治理。

馮忠鵬強調，所有的行動都是為了讓公司變得更好，因此主張2大改革訴求，第一就是要成立七人專業小組，第二則是找回林仕國擔任總經理，並為了公司經營健全，補足財務長、發言人等職務，希望新團隊可以帶領公司改革，不再只是賣單一產品，而是結合關係企業，提供整體解決方案。

獨董鍾祥鳳表示，友訊目前的股權結構，台鋼持股約15%、外資持股14%、高家持股不超過15%，而且三大委託通路都支持改革派，估計透過委託徵詢的股權約20%，屆時臨時股東會只要有已發行股份總數的過半股東出席，再有過半股東表決同意即可通過議案。