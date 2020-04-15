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疫情衝擊！中小企業紓困方案來了　台新銀「雨天送傘」動起來

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▲▼土城,金城計劃區,裕民路商圈,日月光廣場。（圖／記者姜國輝攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊國內企業，各銀行紛紛提出紓困方案，協助企業度過難關。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，台灣疫情儘管相對穩定，不過由於全球經濟活動急凍，許多產業均受疫情衝擊，除了政府提出紓困與融通專案之外，國銀也紛紛祭出紓困方案，協助企業紓緩營運壓力，幫助受影響民眾快速取得所需款項。

台新銀行總經理尚瑞強表示，除了積極響應配合政府各項紓困方案之外，也整合全行各單位推出「安心貸」紓困方案，針對中小企業及微型企業提供營運周轉金，符合相關申辦條件的中小企業在今年12月31日前，新戶最高可申貸1,500萬元，舊戶最高也可增貸1,500萬元營運周轉金，寬限期最高可達6個月，將可大幅減輕疫情影響期間的營運壓力。

請繼續往下閱讀...

至於受疫情影響的微型企業，尚瑞強指出，可申請「安心貸」紓困方案，新戶可申貸30萬至1,000萬的周轉金，享有手續費、延長貸款期間及較長寬限期優惠，也提供舊戶申請展延，展延期間內僅需繳息及免收第1年信保保證手續費等優惠。

另針對受疫情影響無法如期繳納貸款的客戶，尚瑞強說，可申請房貸、車貸、信用貸款利率減碼、緩繳及展延；信用卡持卡人也可申請卡費緩繳、免收違約金及循環息；對於各級醫護體系人員，除了提供降息緩繳優惠之外，台新銀也推出醫護人員專屬手續費優惠專案，6月底前新申辦房貸、車貸及個人信貸，皆可享超優惠專案手續費1,000元。

台北富邦銀行先前也宣布，目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案，針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目，同時為幫助企業獲得最佳紓困效果，將彙整各類方案提供給客戶參考，還會提供加速審核服務，以最快速度為符合條件的中小企業送上活水，助企業在靈活的金流支援下做出更好的營運調整。

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