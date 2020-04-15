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投票率62.6%創16年新高！韓國會大選出口民調：共同民主黨有望拿過半席次

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▲▼ 南韓國會大選提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國會大選出口民調結果出爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

南韓第21屆國會大選15日登場，並在稍早結束投票，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但仍不減民眾的投票意志，投票率睽違16年首次超過60%。三大電視台也公布了出口民調，民調顯示，共同民主黨約拿下153~178個席次，有望在最終拿下半數席次。另一方面，未來統合黨則有望取得107~133席、正義黨5~7席、開放民主黨3席、國民的黨2席。

綜合韓媒報導，南韓第21屆國會大選投票率達到62.6%，是16年來最高。各地區投票率分別為全南65.2%、世宗64.9%、蔚山64.8%、全北64.5%、慶南64.3%、首爾64.1%、大田62.2%、京畿61.0%、忠北60.8%。

另外，根據南韓三大電視台的出口民調顯示，共同民主黨有望拿下過半席次，而未來統合黨也可以拿下破百席，其餘席次則分別由正義黨、開放民主黨以及國民的黨拿下。

南韓上次國會大選於2016年4月13日舉行，共同民主黨在300個席次中拿下123個席次。自由韓國黨當時取得122席，成為國會第二大黨，但現已解散，今年2月與新保守黨、向未來前進4.0合併為未來統合黨。另一方面，南韓歷史上國會大選投票率最高的一次為2004年第17屆選舉，投票率達到60.6%，此次選舉是否能夠創下新高也格外引發關注。

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