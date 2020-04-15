紐約州長狠酸他「只想當國王」　川普回嗆：想搞叛變？

記者楊庭蒝／綜合報導

紐約州確診病例破20萬大關，總數達20萬2208例，州長古莫（Andrew Cuomo）近日與另外6州組成了「多州委員會」（Multi State Counci）協調重啟經濟。對此，川普在Twitter上回擊，自己擁有決定各州重啟經濟的絕對權力，並以老片《叛艦喋血記》（Mutiny on the Bounty）暗指民主黨籍州長企圖叛變。

除了紐約等美國東海岸多州外，華盛頓州、加州和奧勒岡州為了應對疫情，也達成了「西部州條約」（Western States Pact）的協議。在這10州當中，包括古莫在內有9位州長是民主黨籍，也讓外界認為這是打臉川普的行動。

川普指出，在疫情爆發時，古莫每天、每個小時都打電話來求助，希望可以得到新的醫院、病床、呼吸器等資源，「而我有求必應，但古莫現在似乎想要搞獨立，這是不可能會發生的。」

Cuomo’s been calling daily, even hourly, begging for everything, most of which should have been the state’s responsibility, such as new hospitals, beds, ventilators, etc. I got it all done for him, and everyone else, and now he seems to want Independence! That won’t happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020

針對川普的回擊，古莫15日連續接受4個媒體採訪並駁斥，叛變一事並不存在，自己也無意槓上川普，但川普宣稱的絕對權力與憲法相違背，「這個國家沒有國王，我們也不需要國王，所以我們有民選總統和憲法。」

古莫認為，美東7州擁有接近4500萬人口，佔美國人口近15％，組成多州委員會是要與專家合作，基於科學和數據的方式來應對疫情，並非出於政治考量而成立。

紐約州在14日新增778例死亡病例，創下單日第三高紀錄，確診病例新增7177例，突破20萬大關。