滙豐旅人卡解決3痛點重新定義旅遊神卡　累積哩程、現金回饋任你挑

▲滙豐銀行新推「旅人信用卡」，重新定義「旅遊神卡」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

滙豐（台灣）商業銀行今（15）日新推「旅人信用卡」，祭出刷卡高額回饋，提供海外消費10元起、國內消費18元起兌換1哩，同時也打破聯名卡單一合作航空公司的限制，與包含廉航在內超過20家航空公司合作哩程兌換方案，甚至還可轉換現金折抵，重新定義「旅遊神卡」。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉表示，根據統計，台灣信用卡流通卡數約為4,600萬至4,800萬張，國內平均每人持有4至5張，由此可見信用卡市場競爭激烈，不過提供消費者優惠方案，無論是現金回饋或累積哩程，集中在同一張卡消費是最有利的。

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為解決消費者3個痛點，這次推出「滙豐旅人信用卡」，首先是「累積的速度」，提供刷卡回饋方案不能夠讓卡友快速累積哩程；其次為「兌換的廣度」，提供兌換選擇少，卡友擔心能換到的機票都不是想去的地方；最後是「優惠的深度」，除了兌換機票外，還有沒有其他的選擇與優惠。

葉清玉指出，持卡人在旅遊規劃上能兼顧靈活與享受優惠，擺脫各項兌換的限制，一直是滙豐努力的目標。另針對疫情升溫，儘管國人暫緩各項旅遊的規劃，但她認為，持卡人的各項實體與網路消費卻不受影響，未來旅程反而從現在就能開始規劃，為生活恢復正常提前部署。

「滙豐旅人信用卡」這次共發行無限卡、御璽卡以及輕旅卡三種卡別，其中前兩項年收入門檻為30萬元，後者則為25萬元，提供優於市場水準的消費累積回饋比例，海外消費10元起、國內消費18元起兌換1哩，同時也擁有兌換刷卡金的額外選項，也就是每1,000哩可轉換成200元現金回饋，無須在累積哩程與現金回饋的兩難中猶豫不決。

此外，這次也打破聯名卡單一合作航空公司的限制，與海內外20餘家國人經常使用的航空公司合作，包括中華航空、長榮航空、AirAsia、酷航等，讓持卡人可以自由選擇、由哩兌換，同時也與洲際酒店集團（IHG）以及雅高酒店集團（AccorHotels）兩大國際連鎖飯店集團旗下在台灣或遍佈全球超過1萬家飯店中，任選住宿飯店以旅遊積分兌換，或提供agoda.com、Hotels.com或Booking.com三大訂房網最高15%折扣，以滿足持卡人多元的旅遊規劃需求。