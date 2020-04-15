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WHO經費來源「3/4是自願捐款」！早被批評「政經強國影響力太大」

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▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布停止資助世界衛生組織（WHO），其經費來源成為焦點。圖為WHO瑞士日內瓦總部。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普14日宣布，停止向世界衛生組織（WHO）提供資金，並且展開相關調查。據了解，WHO經費中，高達3/4來自國際組織、私人或者會員國的「自願捐款」，但也可能導致政治、經濟實力比較雄厚的國家擁有更強大影響力，長期以來受到輿論批評，在這次新冠肺炎疫情期間，上述現象也再度成為國際關注焦點。

川普14日表示，WHO在防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，「我今天指示政府團隊停止資助WHO，同時正在進行一項審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」此話一出引發熱議，外界批評，此舉將嚴重危害全球健康。

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲WHO經費高達3/4來自捐款，長期以來就受到批評。圖為WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

根據CNN，WHO的經費來源包括聯合國、會員國會費與自願捐款。在會費方面，各國依據人口與財富為依據計算、繳納，但費用僅占總經費1/4，其餘3/4大多來自國際組織、私人或會員國等合作夥伴的捐款。

美國是目前最大捐款國，2018至2019年的資金週期提供8.93億美元，其中包括2.37億的會費與6.56億的捐款。英國以同期支付4.348億美元位居第二，緊接著是德國與日本，而中國同期則提供將近8600萬美元。

報導指出，WHO會員國可能因為政治、經濟影響力，對於組織擁有不同程度的影響力，因此經費來源長期以來受到批評。包括美國在內的主要捐款國被認為擁有巨大影響力，甚至可能和冷戰期間蘇聯與其盟友離開WHO一事有關。

在這次疫情期間，WHO大力稱讚中國防疫行動，北京也成功阻止台灣獲得會員身分，再度引發討論。輿論開始質疑，在中國財富與影響力日益成長、經費來源大多是捐款的情況之下，WHO的獨立性是否足夠。

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普14日宣布停止向WHO提供資金 。（圖／達志影像／美聯社）

川普14日表示，「如果WHO能夠做好份內工作，派遣醫療專家去中國，客觀評估當地情勢，並且指出中國缺乏透明度，疫情原本可以從源頭被遏止，幾乎不會造成死亡。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更直言不諱地說，WHO「在很長一段時間裡都拒絕把疫情稱作大流行，因為老實說，中國共產黨不希望這件事發生。」

WHO先前已經針對指控做出回應，呼籲會員國不要將疫情政治化。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上周在聲明中表示，「美國與中國應該合作對抗這個危險的敵人。」

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