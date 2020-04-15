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全球經濟進入「3低環境」　投資人掌握實質資產創造現金流

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲全球經濟進入低成長、低通膨、低利率的環境，市場陷入尋找收益的困境之中。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，美國聯準會（Fed）推出無限量QE，造成無風險債券利率來到低點。隨著全球經濟進入低成長、低通膨、低利率的3低環境，市場陷入尋找收益的困境中。中信投信今（15）日表示，經過這一波的市場大幅修正，亞太地區實質資產的股利率更加誘人了。

中國信託亞太實質收益多重基金經理人陳雯卿表示，以實質資產廣義來說，包含REITs、基建、公用事業、農產品、能源及商品等，不過農產品、能源及商品等受景氣影響較大，且有成本考量，營收獲利不確定性高，因此價格風險相對較大。

請繼續往下閱讀...

相較之下，公用事業、基礎建設、REITs等類股，不僅營收及獲利穩定能持續創造現金流，在市場波動時，也能展現防禦特性。因此，包含歐洲、香港等退休基金，都紛紛將部分的資產轉入如公用事業、基礎建設、REITs等實質資產當中，兼顧利息與潛在資本增長，因應長期退休規劃的需求。

根據統計，截至3月25日，以REITs來說，亞太（不含日本）地區股利率達6.5%，優於全球的4.8%，而公用事業類股的股利率，亞太（不含日本）區達4.6%，優於全球4.5%。陳雯卿認為，經過這一波的市場大幅修正，亞太地區實質資產的股利率更加誘人了。

陳雯卿分析，亞太地區的人口結構相對年輕，儘管短線上受到疫情衝擊實體經濟，但中長線看來，具穩定現金流的實質資產擁有投資吸引力，且整體市場的需求在持續都市化的過程中仍具成長性，未來潛力無窮。

陳雯卿也提及，基建及公用事業大多具公營性質，通常具獨佔或寡佔特性，營運相對穩定。回顧歷史表現，當市場出現回檔時，實質資產的回復力相對較佳，在指數下跌5%後進場6個月，勝率高達5成，投資一年以上，勝率高達100%，顯見實質資產具民生必需的特殊性，回復能力強，值得長期持有。

中信投信也將於4月20日募集「中國信託亞太實質收息多重資產基金，鎖定具有穩定現金流的「實質資產」，能在市場波動時展現防禦特性，帶給投資人相對穩定且優質的息收。

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