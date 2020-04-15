郭台銘睽違8個月再加碼　3月砸2.7億買進鴻海持股

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘睽違8個月之後，再度加碼買進鴻海持股，根據證交所今（15）日最新公告資料，郭台銘3月斥資約2.7億元，買進3740張鴻海股票，總計個人持股來到134萬1678張，若以鴻海今日收盤價74.1元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達994億元。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，台股在3月跌破萬點，最低一度來到8681點，權值股鴻海更是跌破70元大關，不過創辦人郭台銘趁勢逢低買進，睽違8個月停手之後，3月再買進3740張鴻海股票，若以鴻海3月均價74.09元計算，總計砸2.7億元加碼。

請繼續往下閱讀...

根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘個人持股來到134萬1678張，較2月的133萬7938張增加約3740張，以鴻海現金減資後股本1386.3億元換算，個人持股比重從9.65%提升至9.67%，若以鴻海今日收盤價74.1元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達994億元。

郭台銘從2018年11月開始，連續8個月砸約30億元買進4萬460張鴻海持股之後，至今已經連續8個月維持鴻海持股不變，不過郭台銘在今年1月設質43.6萬張鴻海股票，以當時設質股票貸款約為市值6成來計算，估向銀行質借約240億元新台幣。