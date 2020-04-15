第2季優於第1季！開發金拚轉虧為盈　經營團隊仍具信心

▲開發金（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（2020）年第1季稅後淨損4.88億元，每股稅後純益（EPS）0.03元，開發金今（15）日舉行法說會，外界關心如果疫情持續延長到下半年，開發金還有機會轉虧為盈？開發金表示，第1季的虧損主要來自金融資產為實現評價損失，就目前狀況來說資本市場有逐步回穩，對於今年與未來12個月的表現仍然有信心。

開發金回應，2020第一季自結稅後虧損4.88億元，主要損失來自於直接投資部位按市值估價的變動，多為未實現損失，整體評價應隨市場回穩而恢復合理水準。現在資本市場已經逐步穩定，股票市場價位已經反彈15%到20%，很多未實現的評價在新冠肺炎（COVID-19）疫情逐步穩定之後，也逐漸回升，目前展望是第2季比第1季佳。

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至於未來12個月的獲利表現，開發金認為，現在不確定因素還是存在，疫情影響總體經濟，而資本市場也會因為總體經濟有所影響，如果未來逐步恢復經濟穩定的話，未來12個月的獲利還是有信心的。

外界關心，開發金是否有機會由虧轉盈？開發金表示，獲利受到資本市場的影響比較多，現在的狀況仍是樂觀。

開發金控表示，為降低新冠肺炎疫情影響，已審慎擬定及執行多項業務策略，也包括全面盤查並評估授信資產及投資組合的信用品質。除了監控原訂定之各項交易部位風險值限額、敏感度部位限額及停損限額等，已針對疫情加強對損益及淨值影響之評估及監控頻率，並進行壓力測試。

開發金控旗下的四大引擎，包含中壽、凱基銀、凱基證券與開發資本面對疫情各有策略。

中國人壽已採用數位工具提升效率以推出因應方案；凱基銀行多為大型企業客戶為主，衝擊相對較小，但也持續關注中小企業客戶營運，並將配合政府的紓困方案，並搭配使用中小企業信用保證基金，以降低曝險金額。

凱基證券將以嚴格控管曝險、注意持股之基本面及信用面變化等策略因應；中華開發資本則因投資評價大幅下降，中小型創投退出市場，可能有利於未來一至兩年佈局低檔投資。