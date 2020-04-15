新冠疫情＋737Max停產　漢翔：營收短期無可避免產生衝擊

▲國內航太龍頭漢翔公司今（15）日舉辦法說會，董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞說明近期市場概況、營運績效及最新展望。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

航太龍頭漢翔公司今（15）日舉行法說會，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加上737Max事件影響相關供應鏈，全球航空公司今年預估損失2520億美元營收，恐影響後續新機採購，漢翔坦言，公司營收短期可能無可避免產生衝擊。

為因應疫情衝擊，身兼航太公會理事長的漢翔董事長胡開宏表示，漢翔已建請經濟部等啟動產業協助發展方案，爭取優惠台灣航太業者減免租金、核發優利貸款，並提供業者購置機具設備之投資抵減與限制性招標之業務機會，以舒緩產業受衝擊程度。

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依據國際航空運輸協會(IATA)報告指出，多國採取封關以免疫情擴散，全球航空公司今年預估損失2,520億美元營收。另，巴西航空工業公司因新型冠狀病毒於全球蔓延，收到客戶要求延遲交運飛機的請求，波音公司也在疫情衝擊下，面臨客戶取消737Max客機訂單。

▲漢翔公司生產的16G航空座椅，可望成為國產第一張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的航空座椅。（圖／漢翔提供）

漢翔總經理馬萬鈞指出，受到疫情影響，波音於本月5日宣佈在新冠病毒爆發期間，其美國華盛頓州工廠將「無限期」停產，直至另行通知；另，空中巴士也將在未來三至六個月內將A320系列客機的60架月產量削減一半。

針對國機國造進度，馬萬鈞表示，漢翔內部經過大刀闊斧改革，每天都在解決困難，目前進度正常，高教機可望如期於今年六月底前舉行首飛，隨高教機進入量產，可望形成一波成長力道，挹注公司營運可期。

另外，對美新購66架F-16V戰機，加計現有F-16A/B升級為F-16V後，台灣將擁有該型戰機逾200架，藉由 F-16構改案，建立原廠洛馬公司認證合格之廠房、裝備、場地設施、訓練合格之技術人員等相關軟硬體優勢，漢翔已於去年底與洛馬公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取F-16維修中心商機。

漢翔2019年營運表現亮眼再創新高，營收285.4億元，稅後純益18.74億元， 純益率6.57%，EPS 1.99元，股利分派董事會已通過為每股1.19元，近年來盈餘分配率均在60%左右。