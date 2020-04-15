約會被摸屁！「拿刀插腦」豬哥男15cm深　走前不忘「拔起甩兩下」…留人躺血泊

▲刀子直直插在男子頭上。（圖／翻攝自Facebook、YT／Харьков 1654、Леонид Чепурный）

記者黃心瑀／綜合報導

31歲的烏克蘭女子瑪麗娜（Marina）日前與新對象見面，沒想到兩人喝了酒後起了爭執，她竟拿出一把刀往人家的頭上插進去，深度更長達6英尺（約15.24公尺）導致男子當場倒地不起，而一旁的地上則佈滿血跡，畫面十分恐怖。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Харьков），瑪麗娜跟59歲的新對象進行第一次約會，但卻在一棟公寓附近的長椅上喝酒後起了爭執，瑪麗娜竟然就拿出一把刀子，往男子的右邊頭部插進去。

從目擊者所拍攝的影片中可以看到，瑪麗娜在刺傷男子之後，還在他的口袋裡亂翻將錢財拿走，隨後重新抓住刀柄試圖將刀子拔出，但發現未果後，將一動也不動的人留在現場，自顧自地跑走了。

瑪麗娜的朋友安東（Anton）正巧住在附近的公寓裡，他說瑪麗娜在犯下罪刑之後跑來找他，並跟他說男子在喝酒的途中摸了自己的屁股，為了自衛才會一氣之下拿刀子往男子頭上插；安東一開始還不相信瑪麗娜的說詞，隨後往外一看，還真的發現一名頭上插刀的男子倒在外頭的長椅上。

報導中指出，男子隨後在目擊者的幫忙下，被送往當地醫院進行急救，一名醫院的相關人士表示，男子的狀況很不好，如果在接受治療前刀子的位置沒有被動過的話，可能會有更高的生存機會。

巡邏女警特琳娜（Kateryna Misina）則稱，當警方到達時男子躺在血泊之中，而犯罪嫌疑人似乎把刀子從男子頭上拔掉，以掩蓋自己的罪刑。據悉，目前瑪麗娜被以謀殺起訴，如果被判有罪，她將面臨最高15年的牢獄生活，調查仍在持續進行當中。

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