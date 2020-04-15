開發金年底搬到台北學苑　併購中壽遵守3原則

▲開發金併中壽預計延長至2022年6月。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金併購中壽金管會同意延長兩年，要在2022年6月董事改選前完成併購中壽。開發金今（15）日召開法人說明會，開發金表示，金管會的來函同意開發金併購中壽可以延期到6月中之前，不過每3個月都要向金管會報告併購的具體計畫。

開發金表示，目前要遵守的原則是：一，開發金計畫如何在金管會要求的期限之內完成併購；二，針對中壽的併購計畫，都要向董事會報告，現在是由董事會來直接掌握併購計畫，所以經理部門現在正在積極進行。三，現在因為行情變動很大，所以開發金要併購中壽必須要在開發金、中壽兩方股東權益平衡之下，才會執行。

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外界好奇，開發金是以現金、換股還是另發特別股來併購中壽？開發金表示，目前用現金、用普通股或者籌措資金來併購中壽，現在都不排除任何可能。金管會管理開發金併購中壽的進度強度增加，所以開發金一定要依照進度進行。

至於，中壽在2013年以141億元標下台北學苑地上權，並且開發為總部大樓，開發金的總部將搬遷至該處，開發金表示，目前計畫要在今年底前搬遷至台北學苑。但是現在的原大樓是開發資本所持有，未來如果要處分、都市更新或者是持有出租，都是在計畫之內，同樣也在今年底之前有確切的方向。

▼台北學苑（圖／資料照）