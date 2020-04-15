裕隆大虧後首場線上法說會！看淡今年車市　與鴻海合作「MBU新車」最快明年中發表

▲裕隆汽車總經理姚振祥。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）15日舉行線上法說會，由總經理姚振祥親自出席說明、協理羅文邑報告。會中議題包括土地開發進度、與鴻海的合資概況、納智捷虧損等，而展望台灣汽車市場，裕隆也預估今年整體車市約在42.2萬台，年減1.1%，受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊也將繼續觀察，不排除繼續往下修。

針對台灣汽車市場看法，裕隆表示，各機構預測今年台灣經濟成長率全示警，若疫情未獲有效控制，再下修的機率大；而由於汽車屬於高消費產品，衝擊力道尤大，預估今年整體台灣汽車市場約42.2萬台，較2019年42.7萬台衰退約1.1%，儘管台灣車市目前看起來影響不大，但接下來仍將繼續觀察。

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對於中國汽車市場，裕隆看法也保守，中國經濟經濟前景具高度不確定性，又面臨美中貿易戰第二階段談判，加上目前新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊內需與金融體系，短期內勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估2020年中國整體汽車市場銷量較2019年衰退22.4%，約為2000萬台銷售量水準。

即便對於兩岸車市看法保守，姚振祥指出，納智捷2020年推出全新的URX 5+2休旅車款，擁有超大空間與高科技安全配備，7人座旗艦款占總銷量30%，是第一季國產車7人座SUV銷售冠軍，今年台灣納智捷總銷售目標為6000台不變。至於中國轉投資與銷售，他指出，目前仍在與中國另一位大股東討論經營方向與策略，以及銷售目標。

▲裕隆總經理姚振祥（右）出席法說會、發言人羅文邑（左）報告發展策略。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

裕隆2019年營業淨利下降約327億元，除汽車銷售台數衰退影響外，主要還是納智捷車型開發技術資產及模具減損損失。另外，在中國虧損嚴重的東風裕隆也提列減損90億元，帳上技術資產18億元，導致2019年全年虧損擴大。

姚振祥強調，納智捷已大幅提列200多億元減損，殘留要提列的金額已非常少，且主要保有基本的營運開支，未來虧損也將是小幅度虧損。

面對法人相當關心裕隆與鴻海的合作，姚振祥表示，裕隆與鴻海合資公司，由鴻海現金出資79.44億元，持股51%，裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，持股49%。

合資新公司將以鴻海主導，目前仍在成立階段，未來將以海外市場為主，主攻新能源跟自駕車市場商機，新公司最快要到明年中或下半年才有第一款產品推出，預計將是全新世代概念車MBU，目前已開發70%，屆時才有營收數字進來。

在土地開發的計畫上，裕隆於2019年10月變更設計取消住宅部分，僅保留商場空間，建物樓層為B3至8樓，約4.3萬坪，B1至4樓將出租誠品、6樓到8樓出租威秀，5樓則保證自行招租。裕隆表示，目前工程進度已完成1樓RC，正進行B1樓逆打樓版施工，預計2021年第3季商場客戶施工，第4季商場開幕；至於住宅區則沒有出售規劃。