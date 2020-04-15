美財報周開跑　宅經濟概念趁勢崛起





▲台股今日上漲格局，盤中上漲超過百點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

本周美股財報季開跑，新冠肺炎疫情對企業第一季獲利衝擊陸續見真章。法人預估，由於疫情影響延遲復工雖然自三月開始，將衝擊效應將自第二季發酵，第一季仍可中性，因宅經濟逆勢受惠企業基趁勢崛起。

美國白宮經濟顧問庫德洛周二（14日）透露，美國總統川普將在未來幾天發布重啟經濟的重要聲明，沖抵了大型銀行財報利空。

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根據Bloomberg估計，S&P 500指數第一季獲利可能較去年同期衰退15%、第二季持平、第三季甚至可能正成長，全年預估獲利衰退7%。

統一FANG+ ETF(00757)經理人袁永騰表示。全球電商龍頭亞馬遜因網路訂單激增，3月新招聘10萬名員工，4月13日宣布再額外增聘7.5萬名員工；全球網路影音串流龍頭網飛則是因有券商看好其疫情期間訂閱量上升而上修其獲利。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，隨著電腦、手機、網際網路發展陸續達到瓶頸，迫使全球兩大科技巨頭都藉重AI人工智慧技術，尋求華麗轉身。不僅透過自主研發，更大量收購AI新創公司，累積AI專利、開發新商機的實力，加速AI普及化發展。

袁永騰表示，在美國國會通過2兆美元紓困案、聯準會祭出零利率、無限QE與2.3兆美元貸款方案後，美股有「資金防護網」保底，財報不會是大問題，與病毒的抗爭，才是未來的關鍵。