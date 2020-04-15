科技股仍為盤面主流　法人：台股三大投資主軸可逢低布局

▲ 科技股仍是法人後市看好題材。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股第一季財報公布，不少上市公司3月營收優於預期，富達投信指出，第一季營收有兩大亮點，第一是半導體產也表現仍為台股重要指標，第二則是遠距辦公為相關供應鏈帶來的商機。

富達投信指出，儘管新冠肺炎疫情蔓延至歐美地區，打擊當前需求，然而，全球經濟料漸有起色，四成的富達分析師預期所研究的行業有望於12個月內步入初步擴張階段。中國大陸產線復工加速，遠端辦公與電商等宅經濟順勢興起，且5G通訊設備等新興應用科技持續需求增加，台灣今年第一季度累計出口金額786.95 億美元，與去年同期相比成長3.7%，連續兩季正成長，為亞洲鄰近經濟體中唯一正成長。

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另一方面，台灣上市公司3月營收公布也多優於預期，3月營收年增長的公司數超過一半，許多電子業率先繳出成長數字，反映開工後擔心供應鏈狀況多，下游業者回補庫存態度比較積極，所以疫情衝擊不如預期悲慘。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，台股第一季營收有兩大亮點，以晶圓代工、IC設計、以及記憶體族群年增率平均超越20%最佳，因半導體主要生產基地多仍位於台灣，且受惠5G基礎建設、雲端運算及高速運算趨勢持續。另外，因歐美疫情帶動在家工作、遠距教學等需求，衍生對伺服器、商用筆電、網通設備訂單增加；相對弱勢為消費性電子尤其手機受到各國商業活動中斷，營收動能顯著受壓抑。

展望未來，白芳苹指出，由於歐美疫情在積極封鎖、隔離下有望於四月底趨緩，加上主要國家央行與財政單位積極救市，股市低檔已過，而且國安基金已經啟動，先前股市恐慌情緒有望告一段落，為佈局跌深質優個股的良機。短期來看， 因自3/19低檔8523點反彈上萬點，累積漲幅近20%，富達投信預期台股不排除短線出現獲利回吐，建議逢高謹慎，買黑不買紅。至於選股，無論從台股或美股產業訊息，科技股在需求只是遞延並非消失，還是相對值得關注的族群。

富達投信看好三個投資主軸，首先長線投資趨勢為5G建設，甚至中國大陸要加大投資刺激5G建設，此由光通訊個股、IC載板、銅箔基板發表正面的第二季度營收展望可得驗證；其次為因應疫情，加速雲端運算產生的筆記型電腦、網通、伺服器等設備需求爆紅；第三，因中國政策上將重組電子供應鏈，受惠於中國大陸自主化取代歐美供應之電子零組件個股，皆為投資人震盪逢低可留意買點的亮點族群。