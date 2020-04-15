北都訂戶單季爆增62%涉申報不實！NCC重罰70萬



▲北都數位有線電視（示意圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



「北都數位」有線電視去年第4季訂戶數爆增62%，涉第3季時申報不實案，NCC(國家通訊傳播委員會)15日決議違反有線電視法第24條第3項規定，裁罰北都70萬元。NCC發言人蕭祈宏表示，北都於文到一周內需重新申報108年第3季實際訂戶數，逾期則按次處罰；文到三周內，重新申報自104年11月開台起，至108年第2季訂戶數，否則按次處罰。



根據NCC官網公布的最新統計，「北都數位」108年第4季的訂戶數由前一季的5萬8066激增為9萬4241戶，一季就增加3萬6175戶，相較於108年第2季、第1季的微幅成長，第4季的「訂戶爆衝」引起NCC關切，經調查後認為北都有違法不實申報，因而決議開罰。





▲台北市「北都數位」有線電視108年訂戶數變化情形，第4季較第3季爆增62%(3.6萬)（資料來源NCC，製堪／陳世昌）

「北都」表示，訂戶數字會有大幅改變，主要以前對訂戶數的認定統計方式不同，據了解，以前北都並未將「訂寬頻綁有線電視」的訂戶列入有線電視訂戶，經NCC重新釐清後合併計算，才讓訂戶數大增，由前一季5萬8066增為9萬4241戶，激增3萬6175戶。



NCC平台處專門委員黃睿迪表示，北都應就開播以來的戶數都做補正，NCC會視補正情形，有需要不排除前往做實際查核。



北都有線電視去年來與頻道代理商的授權費爭議不斷，爭議仍在NCC進行調處中，蕭祈宏指出，北都申報訂戶數不實，爭議調處進行將增加難度。





