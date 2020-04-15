比爾蓋茲挺WHO「沒有其他組織能取代」　批川普舉動危險

▲比爾蓋茲認為沒有組織可以取代世衛。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近來多次針對新冠肺炎（COVID-19）疫情發表看法。他今（15）日則透過推特直指，正值世界面臨公共衛生危機，此時凍結給予世界衛生組織（WHO）資金是危險的舉動。

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

美國總統川普14日表示，美國已展開對於世衛的相關評估，過程中將暫停提供世衛資金。對此，比爾蓋茲寫道，川普凍結資金的舉動聽起來很危險。他還認為，世衛正減緩新冠病毒的傳播速度，如果受到阻礙，任何組織都無法取代世衛。

比爾蓋茲最後表示，全球在現階段比起任何時刻都還需要世衛。不過，下方就有網友直接留言，「世衛受到中國控制」、「我們需要世衛，但他們卻對我們說謊」、「世衛就是問題的一部分」。

事實上，川普不僅遭到比爾蓋茲批評，民主黨全國委員會發言人韋塞爾（Daniel Wessel）也透過聲明表示，全球面對疫情大流行時，川普卻想暫停對於世衛的金援，「川普願意讓全球健康進一步處於危險中，試圖轉移人們指責他自己的失敗。」CNN分析還指出，雖然聯合國機構存在問題，但比起川普的態度，世衛更積極警告疫情。

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