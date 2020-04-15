近期市場反應過多樂觀情緒　法盛：全球經濟復甦速度會比預期慢

▲ 新冠肺炎疫情影響全球，各國經濟多少都受到了衝擊。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）首席市場策略師戴夫．拉菲迪（Dave Lafferty）對疫情及其可能造成的影響發表最新看法，他認為，市場到夏季中期之前仍將持續震盪，在市場情緒、獲利和估值出現大洗牌之後，下半年出現的反彈行情料會更持久，並延續到2021年。

疫情衝擊全球經濟 負面影響將持續數季

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戴夫．拉菲迪分析，全球股票（MSCI世界指數）目前已自底部反彈了23%，因投資人將信心寄託在史無前例的刺激政策以及相信疫情曲線正在變平。可是這兩個因素，都無法成為風險資產市場所寄望的靈丹妙藥，雖疫情曲線變平確實為穩定全球經濟的必要條件，但光是這樣還不夠，在疫情持續爆發，各地相繼祭出封城令之下，曲線變平只是開始，疫情對經濟的破壞造成的負面影響恐將延續好幾季的時間。

中國大陸的經濟活動顯示出強勁反彈的跡象，但在已開發國家仍處於停產狀態下，中國以80-90%產能運行的工廠，仍有目的地可交付貨物，短期內仍可見存貨累積效應。

另外，全球祭出的財政和貨幣刺激政策規模龐大，但執行效果不一。戴夫．拉菲迪指出，鑒於危機來得又猛又急，執行的速度比規模更重要。其中在美國的刺激方案中，針對家庭發放的支票可能馬上就會到手；然而，針對小企業貸款計畫一開始就不大順利，對大型企業的紓困卻還需要時間來協商，但對許多營收數字已歸零的企業來說，它們可能已經沒有時間。而在歐洲，決策者還繼續為風險分擔問題爭吵不休，時間卻不斷流逝。歐洲經濟在疫情發生前僅有1.5%的成長率，「實在很難想像歐洲經濟會安然度過春季封鎖而毫髮無傷」。

▲ 雖政府推出紓困計畫，但執行成效卻是不如預期。（示意圖／達志影像／美聯社）

全球復甦時點尚未明朗 市場仍偏震盪

美國聯準會現在全力支持美國貸款市場，在美國綜合債券指數中的所有類別都直接或間接得到聯準會的援助，聯準會的舉動消除了市場大部分的恐慌情緒，穩定了信貸利差。

戴夫．拉菲迪認為，當全球消費者終可踏出家門時，經濟很可能會出現V型復甦。這種急劇的反彈會是短暫的，也許是幾周到一個月（因國家/地區而異）。然而，長遠會出現的情況，更可能是一個U型的復甦，而且是一個力道偏弱的U型復甦。

戴夫．拉菲迪指出，近期的市況反映出過多的樂觀情緒。每個人心中的疑問都是：「我們會不會再次試探底部？ 」全球股市只需再跌18%就能再測低點，而即便重新探試低點這回事再不可能，也不能排除可能性。無論如何，投資人應預期在未來幾周和幾個月內股票價格會更顯低迷，隨著更多疫情造成的衝擊浮現，全球經濟重開機的速度料會比預期的要慢。

戴夫．拉菲迪表示，預計市場到夏季中期之前仍將持續震盪，且有明顯的賣壓。然而，在市場情緒、獲利和估值出現大洗牌之後，下半年出現的反彈行情料會更持久，並延續到2021年。投資人應維持其長期（2021年後）預估不變，疫情結束後的反彈，最終會讓我們看到獲利高點並接近估值高峰，但本益比不會一飛衝天，因為疫情的壓力，全球經濟的許多結構性弱點只會加劇。