上櫃公司董事薪酬大公開　穩懋以1190萬奪冠、龍巖居次

▲上櫃公司董事薪酬大公開。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

證交所今（15）日公布上櫃公司去年（108年）董監酬勞，根據資料顯示，去年每位董事平均薪酬由穩懋（3105）以1190萬元奪冠，其次則是龍嚴（5530）846萬元，接下來則依序為，環球晶（6488）808萬元、聖暉（5536）720萬元，中美晶（5483）558萬元。

穩懋在去年稅後淨利較去年度成長43%，平均每位董事酬金較去年度增加44%，平均每位董事薪酬達1190萬元，若以加計員工酬金來看，更達3862萬元。

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而第二名的龍巖則指出，該公司董事的酬金，除參考公司過去經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將依據未來風險因素彈性調整之，及當景氣狀況，且參酌對公司事務投入之心力作為分配的重要考量因素，此外本公司的薪資報酬委員會議會定期評估董事報酬，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

證交所表示，投資大眾在公開資訊觀測站公司治理專區之董監事酬金資訊進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司108年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在110年1月底公布。