　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

上櫃公司董事薪酬大公開　穩懋以1190萬奪冠、龍巖居次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼櫃買中心。（圖／記者余弦妙攝）

▲上櫃公司董事薪酬大公開。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

證交所今（15）日公布上櫃公司去年（108年）董監酬勞，根據資料顯示，去年每位董事平均薪酬由穩懋（3105）以1190萬元奪冠，其次則是龍嚴（5530）846萬元，接下來則依序為，環球晶（6488）808萬元、聖暉（5536）720萬元，中美晶（5483）558萬元。

穩懋在去年稅後淨利較去年度成長43%，平均每位董事酬金較去年度增加44%，平均每位董事薪酬達1190萬元，若以加計員工酬金來看，更達3862萬元。

請繼續往下閱讀...

而第二名的龍巖則指出，該公司董事的酬金，除參考公司過去經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將依據未來風險因素彈性調整之，及當景氣狀況，且參酌對公司事務投入之心力作為分配的重要考量因素，此外本公司的薪資報酬委員會議會定期評估董事報酬，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

證交所表示，投資大眾在公開資訊觀測站公司治理專區之董監事酬金資訊進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司108年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在110年1月底公布。

ET快訊
WHO大動作13點聲明回應台募資廣告　外交部回應了
華航CI011群聚增至12人！60多歲女「胃痛、胸悶」確診
新冠肺炎台增2例「全境外移入」華航染疫班機又1人確診
LIVE／新冠疫情台灣0確診再繼續？指揮中心說明
《紐時》廣告成功！美國2大咖名人轉發讚爆　阿滴曝剩餘600萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

近期市場反應過多樂觀情緒　法盛：全球經濟復甦速度會比預期慢

村田日本又一廠區因員工確診停工　被動元件市場供需添變數

上櫃公司董事薪酬大公開　穩懋以1190萬奪冠、龍巖居次

合一生技首個新藥FB825國際授權案　簽約金+里程金達159億元

台股收盤強漲114點！指數攻破10400點　成交量逾1900億元

不敵疫情首度取消阿拉斯加航程　公主遊輪：暫停全球營運至六月底

IMF估台灣今年經濟成長率-4%　顧立雄：現在預測就像「擲筊」

受疫情影響　今年五一勞工大遊行取消、12年來首次

「疫開罐」1小時快篩新冠肺炎 　工研院發表「核酸分子檢測系統」

減產協議仍難抵需求衝擊　國際原油重挫逾10%...今早微幅反彈2%

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

近期市場反應過多樂觀情緒　法盛：全球經濟復甦速度會比預期慢

村田日本又一廠區因員工確診停工　被動元件市場供需添變數

上櫃公司董事薪酬大公開　穩懋以1190萬奪冠、龍巖居次

合一生技首個新藥FB825國際授權案　簽約金+里程金達159億元

台股收盤強漲114點！指數攻破10400點　成交量逾1900億元

不敵疫情首度取消阿拉斯加航程　公主遊輪：暫停全球營運至六月底

IMF估台灣今年經濟成長率-4%　顧立雄：現在預測就像「擲筊」

受疫情影響　今年五一勞工大遊行取消、12年來首次

「疫開罐」1小時快篩新冠肺炎 　工研院發表「核酸分子檢測系統」

減產協議仍難抵需求衝擊　國際原油重挫逾10%...今早微幅反彈2%

「治癒人群有抗體保護」　北京專家：武漢是全國最安全城市

新冠肺炎全球確診數破200萬　陳時中：台灣沒有大意的本錢

黃偉哲與清潔隊員午飯話家常　溫馨慰勞不忘促進餐飲業經濟

近期市場反應過多樂觀情緒　法盛：全球經濟復甦速度會比預期慢

疫情衝擊工作量大減　黃子佼「2天一行程」時間變多...樂在家當花農

「嚴重失職還隱匿疫情！」川普停止資助WHO　陳時中回應了

「工作不順」父親偕女友輕生　兒緊急通報定位…濃煙中救出2命

韓國瑜大跳防疫洗手舞「伸手扭臀」　年輕人讚：他好親切哦！

男送盆栽告白！女收花秒懂「黑鳳梨」含義　網推：這樣告白超浪漫！

iPhone 12 Pro渲染圖曝光！「平坦不鏽鋼框架」致敬iPhone 4

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

財經熱門新聞

IMF下修經濟成長　估台灣衰退4％

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

辜仲瑩回來了！開發金連密人事整頓　4大女將上位

兆豐銀獨董廖學興「猛爆性肝炎」辭世　享壽66歲　　

友訊市場派下戰帖　創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲

元大原油正2下市豁免？金管會這樣說

大樂透連18槓今晚頭獎衝5.1億　將是今年最高獎金

新台幣重現29字頭！　早盤升值8.1分為29.99元兌1美元

合一生技獨家授權利奧製藥　簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥合約

小童口罩明天開放網路預購　經濟部三點提醒別買錯

顧立雄：進銀行強制戴口罩最快20日實施

董事酬金大公開！前十大上市公司董事平均領3千萬元　較107年縮水

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

六福客棧五月底熄燈　莊秀石不捨起家厝：「原本想當古董留下來！」

更多熱門

相關新聞

董事酬金大公開！前十大上市公司董事平均領3千萬元　較107年縮水

董事酬金大公開！前十大上市公司董事平均領3千萬元　較107年縮水

證交所今（15）日公布108年上市公司董監事酬金資料，其中每位董事酬金排序的前10大公司，平均一位董事領到了3087.7萬元的董事酬金，相較107年的前10大公司平均數3675.2萬元大幅縮水。

2月平均總薪資年減8.7％　主計總處：觀光餐飲業受疫情衝擊最大！

2月平均總薪資年減8.7％　主計總處：觀光餐飲業受疫情衝擊最大！

今年年終平均為6.9萬、1.65個月　前三名為這幾個行業

今年年終平均為6.9萬、1.65個月　前三名為這幾個行業

台股禁空令解除？顧立雄點出這關鍵

台股禁空令解除？顧立雄點出這關鍵

開發金獲准延長併中壽　金管會按季盯進度

開發金獲准延長併中壽　金管會按季盯進度

關鍵字：

上櫃董事薪資薪酬

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面