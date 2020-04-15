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川普狠斷WHO金援！公衛學者：替自己的防疫失誤「轉移焦點」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布停止向世界衛生組織（WHO）提供經費。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普14日宣布，停止向世界衛生組織（WHO）提供資金，展開相關調查，被許多公衛組織批評危害公共健康、並不恰當。杜克大學公衛學者亞梅（Gavin Yamey）指出，川普此舉只是試圖轉移焦點，掩飾自己政府團隊的防疫失誤。

川普14日表示，WHO在防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，「我今天指示政府團隊停止資助WHO，同時正在進行一項審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說，美國未來將直接向各國提供資金，支持公衛事業，「我們沒有受到（WHO）適當的對待。」

消息一出，引發國際關注。聯合國罕見出面緩頰，秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，目前疫情嚴峻，各國應攜手合作，「目前不是時候凍結世界衛生組織的資源。」美國醫學會（American Medical Association）也指出，面臨公衛危機時暫停金源是錯誤且危險的，無助於遏止疫情。

根據《衛報》，川普1月25日曾推文稱讚北京防疫，「中國一直以來都很努力遏止新冠病毒……美國非常感激他們的努力與透明度」，如今態度轉變，是因為越來越多報導批評其政府防疫行動遲緩、混亂，他才會開始高聲反對WHO，試圖找個代罪羔羊，替自己的錯誤決策轉移焦點。

報導中指出，此舉會如何影響今年總統大選，仍然無法預測，但撤離資金的決定將危害公共健康。喬治城大學公衛安全助理教授費蘭（Alexandra Phelan）說，「不論採取什麼形式、在什麼時機，這都是一個非常目光短淺且危險的決定，更何況是疫情爆發期間。」

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲WHO應對新冠肺炎疫情的行動飽受批評。圖為WHO瑞士日內瓦總部。（圖／路透）

杜克大學全球衛生政策影響中心主任亞梅批評，川普的決定非常奇怪，「深深危害全球公共衛生健康。他的錯誤造成了地球上最糟糕的防疫應對，而他正試圖轉移焦點。」

亞梅提到，川普與其陣營指責，WHO於1月時在推特上引述中國研究聲稱「沒有明確證據」顯示人傳人，但只憑著一則疫情爆發初期的貼文，當成WHO的立場，是一件很荒謬的事，「科學的關鍵就在於，我們擁有初步假設與想法，且隨著越來越多資料浮現，再去更新、修正這些想法。」

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