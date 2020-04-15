完全不受疫情影響！貝佐斯今年身家增7200億　

▲亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，但這一點也不影響全球首富排行榜的地位，根據《彭博社》報導，由於消費者都在家中躲避疫情，人們越來越依賴亞馬遜來購買日常必需用品，這也連帶推升亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的財富，今年來已增加240億美元（約新台幣7264.8億元），同時亞馬遜股價週二（14日）也大漲了5.3%至2283.32美元新高紀錄，使該公司的淨資產增至1385億美元。

疫情讓全世界的經濟幾乎陷入停滯，並且在過去短短三週內使將近1700萬美國人失去了工作，摩根大通和富國銀行週二表示，這次裁員潮給他們帶來的貸款損失，有可能會達到2008年金融危機後的水平。不過貝佐斯及其他產業大老似乎不受影響。

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根據彭博億萬富豪指數計算，儘管全球最富有的500名富豪今年來最慘曾損失5530億美元，但多數已自3月23日的低點恢復超過20％。

紐約投資公司Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）表示，財富差距只會隨著現在的情況而擴大。真正的富人也不用擔心溫飽問題。

不只富豪，許多企業人士也在大舉買進自家公司的股票，這也顯示出對於戰勝疫情的信心，儘管美國政治人物仍在討論美國人何時可以安全重返工作崗位。

除了貝佐斯，亞馬遜競爭對手沃爾瑪的股價大漲，讓這個世界上最富有的家族的資產繼續提升。愛麗絲（Alice Walton）、吉姆（Jim Walton）和羅伯（Rob Walton）三人的資產總和達到了1690億美元，與年初相比提升約5 %。

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）的資產也在2020年增加了104億美元，超越貝佐斯之外的所有人。