村田日本又一廠區因員工確診停工　被動元件市場供需添變數

▲村田製作所又一名員工確診，該廠區停工三天。（圖／翻攝自村田官網）

記者周康玉／台北報導

村田製作所（Murata）宣布，旗下位於日本島根縣出雲市廠一名員工昨日確診新冠肺炎，該廠區因此停工三天。業界人士認為，將村田近期遭遇菲律賓廠區停工衝擊下，日本疫情將使MCLL（積層陶瓷電容）供需消長再添變數。

本月4日村田製作所日本最大廠區福井縣內工廠才因員工確診暫停工7天，至4月7日復工，雖然已恢復運作，但因此廠區產能比重高達25%，主力生產手機、電腦用MLCC兩大主力商品，停工七天衝擊不小。村田兩度日本廠區有員工確診，顯示日本疫情嚴重。

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群益長安基金經理人王耀龍表示，因村田有庫存因應，停工三天對市場的供需影響很少，除非供不應求，不然很難再哄抬價格，加上第2季價格基本上已經談好。然而日本疫情如繼續延燒，仍為MLCC供需一大變數。

另外，村田菲律賓廠區受當地政策影響下，停工至昨日，業界預估，停工對村田在菲律賓的產出影響達40%。

村田為全球第一大被動元件供應商，月產能1200億顆，市占率高達30以上。全球MLCC前三大分別為村田、三星電機、國巨、太陽誘電、TDK等，前五大就占全球八成市占率，其中國巨近期更併購美商基美（KEMET），未來產量估占全球的15%，預計於第3季完成併購後，將狠甩太陽誘電，並挑戰三星電機的市場地位。