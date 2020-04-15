何晶轉貼「蔡英文網軍橫行」影片！內文卻大讚台灣醫療　網一面倒力挺

▲何晶轉發貼文影片、文字互相矛盾。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡總理夫人何晶在「Errr....」（呃....）貼文引發爭議後，修改內容釋出善意，接著又在臉書上分享台灣零確診的新聞，讓網路罵戰平息。何晶15日下午1時30分左右，又再度發文，不過相當詭異的是，貼文內大讚台灣防疫，卻同時引用了「台灣網軍橫行、口罩外交失敗」的影片，讓人不明所以。

▲何晶轉發的影片字幕寫道「蔡英文網軍橫行闖禍」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）



何晶（Ho Ching）15日在臉書轉貼由資深媒體人唐湘龍、陳鳳馨主持的網路節目《正經龍鳳配》片段，影片主題圍繞「台灣網軍橫行、口罩外交失敗」。主持人在節目中指出，台灣停止出口口罩的時間，正好是新加坡疫情最嚴重的時候，星國只好緊急將生產線拉回國內，造成口罩生產延遲1個月。

轉貼此影片貌似對台灣「口罩外交」政策不滿，但何晶卻在貼文開頭寫著，「我很放鬆，沒有理由對任何人生氣」。並在文中提及，新加坡一名婦人帶著孩子到台灣求醫的經驗，並大讚台灣醫療給予了這名婦人許多支持，她非常贊同。

何晶在貼文結尾寫著，「在這場與新冠病毒的戰鬥中，沒有人是孤島，我們越能互相幫忙，就越能戰勝，大家、每個人都要加油！」

許多網友也在底下留言力挺何晶，「夫人我支持你」、「希望我女兒長大能成為像您一樣的人」、「說的真好」、「每個人都會說錯話，但您處理得很好」、「您真的盡力了」、「台灣真的超多網軍」。不過也有人點出，這個影片搭配內文好像怪怪的，「我不懂為何要貼這個影片，然後還稱讚台灣」、「這個影片好像不是很適合」。

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