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私人安全航旅費用增至近7億！　FB執行長祖克柏年薪仍為1美元

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▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 上週五發佈的財務文件顯示，2019年該公司連續4季的季度報告增長率低於30％，相較2018年第四季的收入增長率為24.7％。Facebook 股價在1月29日創下每股224.2美元的歷史新高，隨後與其他市場的股票一起下跌至3月18日的52週新低，每股137.1美元。

根據該文件顯示，Facebook 去年為執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的安全和私人航空旅行上，花費了超過2,300萬美元（約新台幣6.9億元），較2018年的2000萬美元、2017年的910萬美元還高；祖克柏去年的私人飛機費用共約295萬美元，2018年為259萬美元，2017年為152萬美元。

請繼續往下閱讀...

同時，Facebook 的營運長 Sheryl Sandberg 的基本工資從2018年的84萬3,000美元增加到87萬5,000美元；此外，她還獲得高達90萬2,740美元的獎金及股利1,967萬美元，高於2018年的63萬8,000美元及股利1,842萬美元。

Sandberg 的人身安全花費也增長了，2019年的費用為437萬美元，高於2018年的290萬美元；私人飛機的費用在2019年為130萬美元，高於2018年的91萬美元。Facebook表示，所報的費用包括乘客費、燃料、機組人員和餐飲費用。

儘管祖克柏的年薪仍維持在1美元，但文件中顯示的所有資金相較過去兩年，明顯都有所提升。目前 Facebook 股價為178.17美元。


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