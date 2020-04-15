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合一生技首個新藥FB825國際授權案　簽約金+里程金達159億元

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▲合一生技首個新藥FB825國際授權案　簽約金+里程金達160億元，中天集團總裁路孔明（中）。（圖／記者姚惠茹攝）

▲中天集團總裁路孔明（中）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

中天生技集團旗下合一生技（4743）今（15）日召開國際記者會，攜手全球皮膚醫學大廠利奧製藥，簽署異位性皮膚炎、氣喘新藥FB825全球獨家授權，簽約金與里程金達5.3億美元（約台幣159億元），外加上市後高比例銷售權利金，成為合一生技首個新藥國際授權案。

FB825為全球首創新藥，主要應用在異位性皮膚炎、過敏性氣喘兩大適應症，尤其在異位性皮膚炎方面的市場潛力龐大，以目前全球唯一上市的賽諾菲（Sanofi）杜必炎（Dupixent）為例，去年的銷售額就達20億美元（約台幣600億元），並宣布今年目標要達到100億歐元（約台幣3300億元）。

請繼續往下閱讀...

中天生技集團總裁路孔明表示，經過將近一年的談判，合一生技、中天上海與利奧製藥完成FB825新藥的國際授權案，簽約金與里程金達5.3億美元，外加上市後高比例銷售權利金，成為合一生技與中天上海的第一個新藥國際授權案，同時也是令人振奮的重大新藥授權案。

路孔明表示，擁有百年歷史的利奧製藥在全球皮膚藥物領域享有盛名，看好FB825將成為未來皮膚藥物上的巨星，而中天集團的全球創新藥研發進入快速發展期，包括腸道微生態創新藥物，合一生技的糖足傷口癒合新藥與醫材，以及中天上海的肝炎核酸新藥，期待同樣有好消息再對外報告。

利奧製藥全球研發執行副總裁Kim Kjoeller 博士表示，利奧製藥在FB825的第一個人體功效試驗上，看到有效降低異位性皮膚炎面積及嚴重度指數（AD），因此看好該創新候選藥物的開發計畫，並期望持續在AD治療上增加多元的新藥產品線，以提供各式藥物和不同的治療策略。

根據雙方協議內容，利奧製藥將依約支付4000萬美元（約台幣12億元）的簽約金，合計里程金總計約5.3億美元，而銷售權利金將視銷售金額由高額個位數到雙位數不等，未來合一生技將負責在美國執行異位性皮膚炎2a期臨床試驗，至於中天上海則將在中國執行過敏性氣喘2a期臨床試驗，承擔後續藥物開發責任。

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